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蔡明介：從小地方做起 就有改變的可能

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

聯發科（2454）推動第四屆智在家鄉數位社會創新競賽，董事長蔡明介呼籲參賽者，用Open heart找問題，用Open mind找解方，鼓勵社會大眾跨出第一步，從小地方做起，只要有人關心與行動，就有改變的可能。

第四屆智在家鄉數位社會創新競賽自3月以來收到各地投件，聯發科指出，近日因台灣疫情嚴峻，更發現許多民間單位針對目前生活與社會痛點提供創意，試圖貢獻一己之力，為家鄉帶來改變。其中，包含水情吃緊、限電等議題，及各種防治疫情擴散的解決方案，都看見了民間對各自所處的「家鄉」抱持著高度熱忱，提供解決妙方。

聯發科董事長蔡明介表示，在越艱困的時刻下，社會的互助力量越發重要，感謝各界努力貢獻所能，在最艱難的時刻，更可以看到人性的光輝跟團隊的價值。

蔡明介進一步說，要做出創新，與既有模式有區隔與不同時，一定會遇到各種挑戰與風險，他也分享克服困難時的心法，從事情的根本出發，針對各種想要解決的問題Open heart，並且用Open mind的創意來實踐，以開放的心胸與不同的人交流，接受各種建議及想法，並且於錯誤中學習，將過程中的經驗化作最有價值的養份，不輕易放棄，所創造出的不同火花將化作最激勵人心的力量，帶動社會改變。

聯發科強調，這次徵件不僅看到大眾破除疫情限制下的發揮，在議題發想上更加貼近社會，與人民日常生活連結，更具有許多破框的創新與創意，針對「水電能源」、「民生所需」、「人力媒合」等面相，融合科技運用從傳統市場、交通運輸、醫療資源著手，從中體現在此次疫情嚴峻的情況下，社會彼此團結互助的力量，希望解決社會困難的動機。

同時，聯發科提到，針對社會缺水缺電問題，有團隊極大化太陽能資源，也有以創新的踏板道路方式發電，以及水資源預警系統開發；此外也有團隊創立傳統市場線上採購平台，在疫情嚴峻下，有機會成為分散人流的一大解方，同時滿足顧客多元化的需求；另外也有農工媒合平台的建立，為現下因疫情工作受到影響的人找到一線生機，並解決農業缺工問題。

上述競賽的徵件將於7月1日截止，入圍的20組團隊將獲5萬元獎金及5萬元研發補助。決賽將選出特優一組獎金新台幣100萬元、優等獎三組獎金各20萬元、特別獎三組獎金各 5萬元。

疫情 聯發科

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