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不滿出貨前夕逼漲價 光電業提七點怒摃模組廠信用破產

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

太陽能模組三巨頭聯合再生（3576）、茂迪及元晶10日發聲明向政府請命。但不滿部分模組廠片面毀約，疑似在出貨前夕逼迫漲價，若不依則不出貨，太陽光電發電系統公會今（11）日也提出七點怒摃模組廠家，並推估這一次的漲價風波，恐將影響400至500MW（百萬瓦）的建置時程，今年的裝置目標恐怕又要跳票了。

國內太陽光電業者表示，此次摃上模組廠家，並非反對模組廠漲價，而是很多模組廠已接訂單、收了訂金預付款，但卻不認帳，疑似要坐地起價，不守商道、沒有合約誠信。

一家太陽能系統商表示，先前模組廠訂了貨，市場材料降價，太陽能模組廠也不曾主動降價，但材料漲價，卻不承認已經簽署的訂單，執意要漲價，工程廠商不配合漲價，就威脅廠商不出貨，業者氣得跳腳怒批「信用破產、完全沒有誠信」。

有業者點出，政府照顧國內模組廠，推動的太陽光電模組檢測VPC認證制度，過度保護本土模組廠反而成了國產模組不合理飆漲原因之一。業者指出，國產模組每KW比進口模組貴10美分以上，價差拉高到三至四成，發電效率還落後國際兩個世代。

但因國產模組廠沒錢投資升級，產能全開全年僅產出約2G，業者實際需求2.5-3G，本土模組廠在VPC（高效模組加成6%）長期保障下，不僅未能有效提升效能，售價硬是比東南亞貴，台製1W 0.4美分，東南亞製0.3美分，東南亞模組廠並沒有受政府補貼。而目前實際供需出現1G（10億瓦）的缺口，國內晶片效能技術落後，加上VPC認證期長達9個月，又因VPC保障下國外模組進不來，出現有錢也買不到模組的奇怪現象。

太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融代表會員提出七點聲明，強調支持保護國產，但應保護具競爭力、高效能、且合乎ESG 規範的廠家，建請政府調整產業政策，尊重市場自由化，開放進口模組公平競爭，以確保國內再生能源產業供應鏈升級進步。

公會的七點聲明如下：

一、台灣的模組生產不到2G佔全球模組（今年產量預計155G）的比率不到2%。且模組的價格是世界最高價。高於東南亞30%、大陸逾50%。

二、全球太陽能模組都是往高效能、大尺寸走。G1小尺寸，低效能的模組佔2021年全球只有8%。

三、此次的珪料及珪片上漲，反映出太陽能產業的瓶頸（bottle neck）是在珪料及珪片。而不是在電池及模組。

四、高溫、高濕、颱風的問題不是只有台灣有，這不是台灣應該持續做小尺寸的原因。

五、台灣應學美國應對下一世代的太陽能電池，如TOPCon及HJT做技術性的支持，而在傳統的電池及模組，台灣早就不具競爭力。

六、經過這次模組廠商要求已經付訂金並簽約的廠商補差價。太陽電能電站建置廠商跟台灣模組廠商的信任關係已經轉差。購買一些台灣模組廠商的行為已被認為是不可靠的生意。

七、我們支持對台灣的電池及模組廠商做一些政策性的支持及扶持，但只限於具競爭力、高效能、且合乎ESG 規範的廠家，所謂的G就是法遵的精神。

業者目的還是期待創造「開發商贏-準時完工掛錶」、「政府贏-順利達成目標」、「模組廠贏-信守合約精神」的三贏結局。

太陽能電池 模組廠 太陽光電

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