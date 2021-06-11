在家就能辦門號 上網申辦遠傳指定資費最高送9500

因應全國三級警戒再延長，防疫期間免出門，在家就能辦門號，還能盡享優惠！即日起來遠傳（4904）網路門市申辦4G 499上網吃到飽方案，限時加送千元兩大超商購物金，輕鬆在7-11 、全家補給物資；申辦網路門市指定5G資費，最高可獲得9000元遠傳幣，在遠傳心生活APP就能購買各式商品，本月再加碼500元全家禮券，最高共9500元買菜金等你來拿！而申辦遠傳搶付方案，最低月付4G 399元起，可免費搭配防疫在家所需的線上學習課程、蔬菜箱宅配服務、自煮料理教學商品、甚至是安撫在家孩子的閱讀商品券或遊戲點數；本月於網路門市申辦即可獲得friDay影音30天暢看序號，超多精彩影劇任你看，讓你居家學習、休閒娛樂、美食生活等服務一次滿足，遠傳陪你防疫宅在家！

此外，遠傳網路門市提供防疫居家辦公或學習上網新選擇，月付4G 699上網吃到飽，最新OPPO A54手機及多款熱銷的筆電、平板0元起；搭配指定資費，防疫家電也能最低0元帶回家，線上申辦就能快速送到家，零接觸最安心！

宅在家辦5G極速飆網 限時最高再送9500元買菜金

即日起至遠傳網路門市攜碼或新申辦4G 499吃到飽方案，享網內每通前5分鐘免費、網外110分，限時再送7-11、全家購物金共1000元。申辦5G 599方案，可享高速24GB傳輸量，再送2400元遠傳幣（1幣=1元）；申辦5G 1399以上方案，即享5G飆速吃到飽，網內免費、網外220分鐘免費，還能加碼獲贈9000元遠傳幣，5G指定方案本月通通加碼再送500元全家禮券！活動詳情請參閱：https://fetnet.tw/36Ou5a0F59。遠傳網路門市也針對老客戶推出原合約升級5G活動，除了送全家衛生紙、加碼500元遠傳幣，還有機會抽中Dyson吸塵器、Dyson空氣清淨機等多項好禮，無痛升級就趁現在！活動詳情請參閱：https://fetnet.tw/1NgryA0F45。

申辦遠傳搶付指定內容 照顧上班族學習、學童娛樂、家庭主婦買菜需求 防疫宅在家最安心

對於積極進取的居家上班族，申辦「遠傳搶付 x TutorABC」5G 999方案，免費拿Tutor ABC 32堂英語線上課程（市價20,300元）；申辦「遠傳搶付 x TAAZE讀冊生活」4G 399方案，就送TAAZE讀冊生活全館商品抵用券2,600元，讓你防疫在家也能充實自我、培養英語能力。

家中有學習及娛樂需求的孩童或青少年，家長可申辦「遠傳搶付 x 巧連智」4G 699方案，免費帶回巧虎學習組合（市價5,100元）；申辦「遠傳搶付 x MyCard」5G 999方案，就送MyCard 8600點，點數等同現金，能夠用於手遊LINE STORE、KKBOX、遠傳friDay音樂、各大直播平台等，防疫宅家一點也不無聊！

針對照顧全家人飲食健康的家庭主婦，申辦「遠傳搶付 x 壽豐鄉農會」4G 699方案，直接將有機蔬果箱宅配到府（市價5,100元），防疫期間線上買菜零接觸；申辦「遠傳搶付 x iCook愛料理」4G 399方案，就送愛料理VIP服務30個月（市價2,970元），享主題菜單任意看與獨家組合，防疫期間打點全家大小均衡飲食不馬虎。更多遠傳搶付合作品牌及內容詳情請參閱：https://fetnet.tw/UbCaQy0FCO。

居家上網新選擇 搭配指定資費手機、平板、筆電最低0元起