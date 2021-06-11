電源廠全漢預計6月29日除息 配發3元現金股利
電源廠全漢（3015）今（11）日召開董事會，決議股東常會將於7月20日召開，會中同時決議6月29日除息，每股配發3元現金股利，依今天收盤價44.75元估計，現金殖利率6.7%。
全漢今年5月營收14億元，月減4.7%，年增9.9%，累計今年前五月營收68.18億元，年增33.98%。
全漢今年首季稅後純益1.31億元，季增1.6%，較去年同期每股虧損0.1元明顯轉佳，改寫11年來同期新高，每股純益（EPS）0.7元。
全漢受惠雲端、網通應用需求強勁，加上因宅經濟因素，電競電源表現接單熱絡，法人看好，全漢產能滿載，訂單能見度已達9月，估計今年全年毛利率有望優於去年14%，獲利將優於去年，每股純益有機會挑戰4元實力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言