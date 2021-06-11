電源廠全漢預計6月29日除息 配發3元現金股利

國際數據資訊公司（International Data Corporation，簡稱IDC）指出，2020年對AR/VR產業來說是個重大的轉折點，疫情破壞全球供應鏈的正常運作，隔離措施導致人力短缺和遠端作業，企業必須採用更多新工具來改善營運效率，AR/VR技術應用正是其中之一。

2021-06-11 11:30