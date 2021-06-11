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電源廠全漢預計6月29日除息 配發3元現金股利

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

電源廠全漢（3015）今（11）日召開董事會，決議股東常會將於7月20日召開，會中同時決議6月29日除息，每股配發3元現金股利，依今天收盤價44.75元估計，現金殖利率6.7%。

全漢今年5月營收14億元，月減4.7%，年增9.9%，累計今年前五月營收68.18億元，年增33.98%。

全漢今年首季稅後純益1.31億元，季增1.6%，較去年同期每股虧損0.1元明顯轉佳，改寫11年來同期新高，每股純益（EPS）0.7元。

全漢受惠雲端、網通應用需求強勁，加上因宅經濟因素，電競電源表現接單熱絡，法人看好，全漢產能滿載，訂單能見度已達9月，估計今年全年毛利率有望優於去年14%，獲利將優於去年，每股純益有機會挑戰4元實力。

除息

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