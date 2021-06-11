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疫情期間仍須進辦公室上班 另類福利是這個

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

為了讓員工避疫，不少IC設計公司紛紛展開在家上班（WFH）機制；不過，近一個月來，有些企業漸漸發現部分工作還是得進辦公室處理，加上進辦公室工作的打擾較少，對某些人來說，能夠進辦公室反而成為WFH風潮下的另類福利，目前進辦公室上班略有鬆綁跡象。

國內新冠肺炎疫情自5月起升溫，並進入全國三級警戒。中央疫情指揮中心已經二度展延全國三級警戒期，最新的時間是到6月28日，早於疫情爆發初期，就有IC設計公司因為員工家屬確診，當機立斷，針對新竹和台北據點立刻展開全員WFH。

隨著雙北、全國相繼進入三級警戒，5月時，展開WFH的公司日漸增加，包括聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、神盾（6462）等都有相同的機制。當時各公司多有規定，要獲得主管同意，才能進辦公室。

不過，WFH雖可讓員工們免於群聚染疫、或是不小心被匡列而居家隔離的風險，但在家上班不但要面對家人的干擾，同時還有小孩遠距教學的問題要處理，工作、孩子兩頭燒，多數人還是苦不堪言。

因此，這些少數可以獲得進辦公室權利的人，反而享有相對寧靜、有效率的辦公空間，甚至三、四個人可以分享上百坪的空間，成為變相的福利。

加上近期疫情趨緩，而且陸續有企業發現，部分工作還是必須進入辦公室處理，近期對於進辦公室上班的規定略有放寬，讓多一點人可以專心處理公事。

疫情 居家辦公

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