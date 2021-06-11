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遠傳網路門市挺防疫 線上申辦免出門並推多重優惠

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

防疫期間減少出門，遠傳（4904）宣布，網路門市申辦4G 499上網吃到飽方案，限時加送千元兩大超商購物金，可在7-11 、全家補給物資；申辦網路門市指定5G資費，最高可獲得9000元遠傳幣，在遠傳心生活APP就能購買各式商品，本月再加碼500元全家禮券，最高共9500元優惠。

遠傳表示，申辦遠傳搶付方案，最低月付4G 399元起，可免費搭配防疫在家所需的線上學習課程、蔬菜箱宅配服務、自煮料理教學商品、甚至是安撫在家孩子的閱讀商品券或遊戲點數。

另外，本月於網路門市申辦即可獲得friDay影音30天暢看序號，超多精彩影劇，可居家學習、休閒娛樂、美食生活等服務一次滿足，此外，遠傳網路門市提供防疫居家辦公或學習上網新選擇，月付4G 699元上網吃到飽，最新OPPO A54手機及多款熱銷的筆電、平板0元起；搭配指定資費，防疫家電也能最低0元帶回家，線上申辦就能快速送到家。

4G 遠傳 資費

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