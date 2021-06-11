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旺宏自主快篩千餘人全數陰性 感謝醫護協助支援

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

有鑑於外籍移工新冠肺炎確診事件擴大，非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）為確保員工健康與工作環境安全，自費針對外籍員工，以及居住地緣或工作而有潛在感染風險同仁、外包廠商駐廠人員等約1,000餘人展開預防性防疫快篩作業，經二天作業，所有人員的快篩檢測結果全數呈現陰性。

旺宏表示，這項快篩作業是公司主動自費委託醫院專業醫事人員至旺宏員工休閒活動中心前廣場執行，以分流、分組、保持防疫安全距離等流程進行檢測。公司排定6月9日及6月10日二天篩檢，旺宏董事長吳敏求並親自到場關心同仁快篩的過程與結果，並向協助檢測的醫護人員表達感謝之意。

旺宏表示，本次安排受檢的對象除300多名外籍員工外，還包括住居竹南或頭份等地區的旺宏同仁或外包廠商駐廠人員約七百餘人。旺宏電子再次感謝同仁及外包廠商的全力配合，以及醫護人員不辭辛勞的協助與支援。

旺宏強調，日後並將持續依中央流行疫情指揮中心規定及流程進行相關作業，為防疫共同努力把關。

面對嚴峻的疫情，旺宏表示，公司一向超前部署，並隨時依照疫情變化做滾動式調整，包括已啟動同仁居家上班；強化分區上班、分流管制，工廠採取分組輪班作業等。針至於外籍員工也比照辦理，包括分組分流、外出登記、強化健康檢測、住宿人數管制及提高消毒頻率等。公司將持續照顧員工健康，以確保營運不受疫情影響。

旺宏 疫情

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