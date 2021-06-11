桃園移工快篩 台達、和碩、廣達、仁寶等陸續進行
桃園市今（11）日上午舉行防疫會議，市長鄭文燦在會議中表示，固安計劃目前有500位移工以上的企業都已陸續進行快篩，包括台達電（2308）、日月光半導體、南亞電路板（8046）、友達光電（2409）、和碩（4938）、華通（2313）、仁寶（2324）、廣達（2382）、景碩（3189）及佳世達科技（2352）等10家，另外8家也正在準備中，預計快篩人數將到達2萬人，部份企業也會納入本國勞工，在最短時間內完成大型科技業的移工快篩。
鄭文燦9號時表示，桃園市實施「固安計畫」快篩全市外籍移工，到場快篩部分從台達電開始進行，包含本國籍勞工也同步快篩。首批15萬劑莫德納疫苗桃園獲配8500劑。
本土疫情延燒，桃園市實施「固安計畫」快篩全市外籍移工，到場快篩部分台達電為首家進行。
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