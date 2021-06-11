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法人：超豐第2季營收表現仍樂觀 有望再向上攀升

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

過去二周苗栗竹南科學園區出現移工染疫，部分科技廠產線受到短暫影響，其中，封測廠超豐（2441）6月也傳移工染疫，不過，公司並未停工，但市場估計6月營收仍將稍有影響，但預估仍將維持單月營收高檔水準，同時，市場法人也樂觀看待超豐第2季營收可望持續持續優於第1季表現。

封測廠超豐5月合併營收為16.33億元，較上月小幅增加2.26％、較去年同期成長達32.06％，以單月營收來看，超豐5月營收已是連續第3個月創新高，雖然市場預期，超豐6月營收可能稍有下滑，但仍不會明顯影響第2季營收整體表現。

市場法人進一步指出，超豐4月及5月營收合計已達32.24億元，而該公司第1季營收為42.15億元，以近幾個月超豐單月營收表現水準，即使6月營收稍有下滑，但第2季營收表現仍將篤定超越第1季，並將再創單季歷史新高水準。

以目前封測市場的供需來看，業者表示，目前打線封裝產能仍持續供不應求，市場法人也指出，今年以來全球新冠肺炎疫情仍未明顯趨緩，使得全球的遠距商機、宅經濟相關需求仍持續爆發中，包括NB等消費性電子產品買氣大爆發，加上車用需求強勢回歸，使傳統打線封裝需求居高不下，國內各大封測廠接單普遍暢旺，這也是推升超豐營運近半年飆高的主要動能。

在全球車用需求爆發、疫情帶動遠距商機之下，IC打線封裝需求近半年來不斷飆升，目前超豐月產能已突破10億顆，並維持滿載的稼動率，搭配漲價效益顯現，市場法人預期，超豐第2季及全年營運仍持續樂觀。

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