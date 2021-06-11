常找不到鑰匙的救星！蘋果推AirTag 中華電16日開賣

蘋果推出Apple AirTag，可以掛在容易遺失的錢包、鑰匙上，使用藍牙定位結合Apple「尋找」功能，立即找回失物，在全球討論度爆表，中華電信（2412）今(11)日宣布將於下週三（16日）起於網路門市開賣Apple AirTag，並推出連續五天的限時限量搶購活動，現貨供應，讓果迷即刻擁有最夯新品AirTag。

中華電信表示，申辦中華電信精采5G、大4G或青春無敵學生方案任一資費，搭配AirTag，即可零元帶回家；搭配精采5G月繳599元，原價3,390元的AirTag四件裝零元入手。

中華電信表示，AirTag設計精巧優雅，能輕鬆掛在容易遺失的錢包、鑰匙上，使用藍牙定位結合Apple「尋找」功能，立即找回失物。每款AirTag皆配備蘋果U1晶片，透過超寬頻技術及iPhone11、12的「精確尋找」進階功能，運用聲音與震動等綜合回饋，讓果迷能更精準地找回生活裡的重要物品，一件裝售價990元、四件裝3,390元，讓果迷「找東西、超容易」。

中華電信表示，AirTag限時限量搶購活動自16日起至20日止，每日11點至12點於中華電信網路門市開放搶購，每日限量80組。為迎接618購物節，中華電信更於6月18日及19日兩日再加碼共100組AirTag四件裝，防疫期間免出門，立即至中華電信網路門市購買AirTag，現貨供應並享免費宅配到府服務。