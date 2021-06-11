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京元電今起五千多本國員工二輪篩檢 全數改檢PCR

聯合報 / 記者胡蓬生張裕珍／苗栗即時報導
京元電子今、明兩天針對本國員工五千多人進行第2輪篩檢，並由原本的快篩改為直接進行PCR檢測，下周起所有員工要通過PCR檢測才能進入公司。記者張裕珍／攝影
京元電子今、明兩天針對本國員工五千多人進行第2輪篩檢，並由原本的快篩改為直接進行PCR檢測，下周起所有員工要通過PCR檢測才能進入公司。記者張裕珍／攝影

京元電子今天起針對本國員工5000多人展開第2輪篩檢，並將原本規畫的快篩改為直接進行PCR檢測，下周起不論本國籍或外籍員工都必須通過PCR檢測才能進入公司；京元表示，目前產能每天逐步恢復中。

京元電子前天針對約1000名外籍移工進行第2輪篩檢，苗栗縣衛生局昨天公布有30名移工二篩陽性，京元電子上午也證實30名檢測陽性的移工是PCR檢測結果。

京元電子表示，公司原本規畫本籍全員員工今天起做第2次快篩，現已決定全員改為進行PCR檢測，下周外籍員工也都會再做PCR檢測，目前由中央及台北榮總醫療團隊的資源協助，共有12個檢測站設在户外停車場空間，每小時可完成240人檢測流量，相關檢測報告在周日或下周一就有結果，下周起全體員工不論本籍或外籍，完成PCR檢測通過的才能進公司，以確保同仁工作安全。

京元電子今、明兩天針對本國員工五千多人進行第2輪篩檢，並由原本的快篩改為直接進行PCR檢測，下周起所有員工要通過PCR檢測才能進入公司。記者張裕珍／攝影
京元電子今、明兩天針對本國員工五千多人進行第2輪篩檢，並由原本的快篩改為直接進行PCR檢測，下周起所有員工要通過PCR檢測才能進入公司。記者張裕珍／攝影
京元電子今、明兩天針對本國員工五千多人進行第2輪篩檢，並由原本的快篩改為直接進行PCR檢測，下周起所有員工要通過PCR檢測才能進入公司。記者張裕珍／攝影
京元電子今、明兩天針對本國員工五千多人進行第2輪篩檢，並由原本的快篩改為直接進行PCR檢測，下周起所有員工要通過PCR檢測才能進入公司。記者張裕珍／攝影

京元電 移工 快篩

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