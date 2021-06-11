京元電今起五千多本國員工二輪篩檢 全數改檢PCR

京元電子今天起針對本國員工5000多人展開第2輪篩檢，並將原本規畫的快篩改為直接進行PCR檢測，下周起不論本國籍或外籍員工都必須通過PCR檢測才能進入公司；京元表示，目前產能每天逐步恢復中。

京元電子前天針對約1000名外籍移工進行第2輪篩檢，苗栗縣衛生局昨天公布有30名移工二篩陽性，京元電子上午也證實30名檢測陽性的移工是PCR檢測結果。