至少七家IC設計廠5月營收創新高 下半年需求以PC最佳

第2季半導體需求熱絡，IC設計大廠聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、矽創（8016）等至少七家廠商的5 月營收創新高，本季業績可望維持高水準。

展望下半年，市場認為，目前看來，個人電腦等需求續佳，而電視市場出現較明顯的修正壓力，智慧型手機的後市也有雜音，IC設計廠仍在觀察供需之間的變化。

5月營收公告期已於昨（10）日結束，截至目前為止，至少有聯發科、聯詠、瑞昱、矽創、敦泰（3545）、通嘉（3588）、驊訊（6237）等七家廠商的5月營收改寫新高紀錄。

從股價來看，昨天股價大漲的聯發科，今日早盤因為獲利了結賣壓，出現較明顯的修正，股價一度跌破990元，下跌1%左右，其餘個股漲跌互見，反而上游IP類型的廠商，像是創意（3443）、M31（6643）上漲幅度較大，超過8%。

聯發科5月營收為413.26億元，月成長13%，改寫歷史新高，也比去年同期成長近九成；累計今年前五個月營收是1,859.3億元，年增八成。

雖然供應商京元電（2449）外籍移工遭到停工，將影響聯發科6月營收，但該公司並未變動第2季財測，以4月和5月合併營收為778.98億元計算，6月合併營收將超過409.02億元，持續站穩400億元大關之上。

驅動晶片大廠聯詠5月合併營收為114.47億元，月增3.2%，續創新高，年增八成；累計前五月合併營收為488.98億元，年增六成。展望第2季，該公司估計業績將持續季增25%以上，估計單季營收將落在330億至340億元之間，代表6月營收將超過105億元。

網通晶片廠瑞昱5月合併營收為85.76億元，月增近一成，再寫新高，年成長近五成；累計前五月合併營收為397.29億元，年增46.1%。法人預估其6月營收應可持穩。

矽創5月合併營收為19.02億元，連三個月創新高，月增7.8%，年增1.49倍；累計前五月合併營收為77.1億元，年成長近六成。法人預期，6月可能受到京元電事件些微影響。

人機介面晶片廠敦泰電子受惠於漲價效益顯現，5月營收進一步拉高到19.5億元，月成長2.2%，再創歷史新高。這也是敦泰單月營收連續三個月創新高。

電源管理晶片廠通嘉5月營收達1.72億元，月增3.91%，年增44.42%，並創新高；音訊晶片廠驊訊受惠遠距會議等需求，5月營收達1.56億元，月增7.1%，年增2倍，連續3個月寫新高。