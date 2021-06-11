快訊

打國產疫苗出國將遭阻？陳時中：能出國但檢疫方式恐有差別

1萬元家庭防疫補貼15日請領！4步驟線上或ATM皆領現金

至少七家IC設計廠5月營收創新高 下半年需求以PC最佳

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

第2季半導體需求熱絡，IC設計大廠聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、矽創（8016）等至少七家廠商的5 月營收創新高，本季業績可望維持高水準。

展望下半年，市場認為，目前看來，個人電腦等需求續佳，而電視市場出現較明顯的修正壓力，智慧型手機的後市也有雜音，IC設計廠仍在觀察供需之間的變化。

5月營收公告期已於昨（10）日結束，截至目前為止，至少有聯發科、聯詠、瑞昱、矽創、敦泰（3545）、通嘉（3588）、驊訊（6237）等七家廠商的5月營收改寫新高紀錄。

從股價來看，昨天股價大漲的聯發科，今日早盤因為獲利了結賣壓，出現較明顯的修正，股價一度跌破990元，下跌1%左右，其餘個股漲跌互見，反而上游IP類型的廠商，像是創意（3443）、M31（6643）上漲幅度較大，超過8%。

聯發科5月營收為413.26億元，月成長13%，改寫歷史新高，也比去年同期成長近九成；累計今年前五個月營收是1,859.3億元，年增八成。

雖然供應商京元電（2449）外籍移工遭到停工，將影響聯發科6月營收，但該公司並未變動第2季財測，以4月和5月合併營收為778.98億元計算，6月合併營收將超過409.02億元，持續站穩400億元大關之上。

驅動晶片大廠聯詠5月合併營收為114.47億元，月增3.2%，續創新高，年增八成；累計前五月合併營收為488.98億元，年增六成。展望第2季，該公司估計業績將持續季增25%以上，估計單季營收將落在330億至340億元之間，代表6月營收將超過105億元。

網通晶片廠瑞昱5月合併營收為85.76億元，月增近一成，再寫新高，年成長近五成；累計前五月合併營收為397.29億元，年增46.1%。法人預估其6月營收應可持穩。

矽創5月合併營收為19.02億元，連三個月創新高，月增7.8%，年增1.49倍；累計前五月合併營收為77.1億元，年成長近六成。法人預期，6月可能受到京元電事件些微影響。

人機介面晶片廠敦泰電子受惠於漲價效益顯現，5月營收進一步拉高到19.5億元，月成長2.2%，再創歷史新高。這也是敦泰單月營收連續三個月創新高。

電源管理晶片廠通嘉5月營收達1.72億元，月增3.91%，年增44.42%，並創新高；音訊晶片廠驊訊受惠遠距會議等需求，5月營收達1.56億元，月增7.1%，年增2倍，連續3個月寫新高。

營收 聯發科

延伸閱讀

國旅餐飲熄火 飯店業5月營收吹冷風

聯發科全年業績 看兩大關鍵

聯發科營收攻頂 站回400億

期貨商論壇／聯發科期 可偏多

相關新聞

鴻海間接投資晶圓廠 外資：有助電動汽車競爭優勢

鴻海（2317）昨（10）日公告，透過子公司投資取得馬來西亞Dagang Nexchange Bhd（DNeX）約5.0...

台積電5月營收向上 6月強彈

台積電昨（10）日公布5月合併營收約1,123.6億元，月增0.9%，雖然回升力道略微低於預期，但仍較去年同期增加19....

聯發科全年業績 看兩大關鍵

在智慧手機市場出現雜音之際，聯發科昨（10）日公布5月營收創新高的好成績，外界評估，聯發科今年最終業績表現，主要還是取決...

聯發科營收攻頂 站回400億

手機晶片大廠聯發科昨（10）日公布5月合併營收重回400億元之上、達413.2億元，創新高，月增13%，並較去年同期成長...

法人：NB產業 將有訂單遞延效應

筆電零組件缺料情形加劇，法人指出，目前來看，第2季部分訂單將遞延到第3季出貨，有機會讓第3季筆電表現優於預期；但業界指出...

和碩缺料 再下修NB出貨

零組件缺料持續延燒，干擾筆電相關代工廠營運。和碩繼先前下修本季筆電展望後，現在因零組件缺料情況更趨嚴重，將原先第2季筆電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。