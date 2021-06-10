快訊

以巴衝突的未解之結：以色列精準武器發威，卻陷入戰略困境？

台灣大：5G月租用戶數突破70萬

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）5月自結合併營收135.0億元，稅後純益8.9億元，每股稅後純益0.32元，累計前5月合併營收600.5億元，稅後純益45.8億元，每股稅後純益為1.63元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，5月份合併營收年成長達25%，主因為電商、5G與家用寬頻三大成長引擎持續增溫，帶動累計營收年增提升至14%。因疫情升溫，宅經濟之生活型態更盛，電子商務營收年增逾五成。

俞若奚表示，行動業務方面，家用上網及線上購物需求升高，有助5G好速成双及5G mo幣多等獨門方案申辦動能。截至五月底，5G月租用戶數已突破70萬，獲利方面，受惠電商營收創下歷史次高，五月合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）年成長達8%，累計EBITDA較去年同期亦轉為成長。

營收 5G 台灣大哥大

延伸閱讀

台灣大與地方政府推居家學習課程 光纖上網申辦增7成

台灣大開賣新iPad Pro 搭5G指定專案0元購機

居家上網增 台灣大行動、光纖「好速」申報成長三成

跨區支援惹禍！台灣大三重五華門市員工確診 關閉3門市

相關新聞

日月光斥資23.62億元 向宏璟建設購入K25新建廠辦大樓

日月光集團財務長兼發言人董宏思，今（10）日透過重大訊息線上記者會宣布，日月光投控（3711）子公司日月光半導體，於今日...

郭董買疫苗仍卡關 永齡基金會先捐醫療物資給雙北

為了支援防疫最前線，永齡基金會協同藝啟公司（17Live）、富胖達公司（Foodpanda）等善心企業及民間人士捐贈醫療...

台中矽品移工宿舍遭爆群聚洗衣 員工憂恐成防疫破口

疫情嚴峻，苗栗多家科技廠發生群聚感染事件，台中市矽品精密工業公司上月25日有本國籍員工確診，但有員工指出公司防疫管控鬆散...

新竹市啟動傳產專案 提供到廠篩檢移工服務

防堵移工疫情擴大，新竹市政府連日來透過竹科專案篩檢竹科5千名移工，找出8人PCR陽性確診，市長林智堅今天說，考量竹市許多...

桃園企業快篩目前PCR全陰 日月光、華通等將入廠快篩

桃園市「固安計劃」推企業到場快篩，昨上午先至台達電龜山廠，今日則有3個社區篩檢站開始支援快篩，市長鄭文燦表示，目前快篩陽...

鴻海超前部署 劉揚偉如何規劃自主快篩？

鴻海（2317）針對新冠肺炎疫情的防範，一直展現超前部署的遠見，鴻海董事長劉揚偉5月就規劃企業自主快篩作業，可是當時，中央與地方都還沒有企業自主快篩的辦法出爐，因此鴻海私下準備與演練，等待時機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。