台灣大：5G月租用戶數突破70萬

台灣大哥大（3045）5月自結合併營收135.0億元，稅後純益8.9億元，每股稅後純益0.32元，累計前5月合併營收600.5億元，稅後純益45.8億元，每股稅後純益為1.63元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，5月份合併營收年成長達25%，主因為電商、5G與家用寬頻三大成長引擎持續增溫，帶動累計營收年增提升至14%。因疫情升溫，宅經濟之生活型態更盛，電子商務營收年增逾五成。

俞若奚表示，行動業務方面，家用上網及線上購物需求升高，有助5G好速成双及5G mo幣多等獨門方案申辦動能。截至五月底，5G月租用戶數已突破70萬，獲利方面，受惠電商營收創下歷史次高，五月合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）年成長達8%，累計EBITDA較去年同期亦轉為成長。