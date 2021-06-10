東元5月營收44.4億元、年增28.9% 創近8年同期新高

電機大廠東元（1504）今（10）日公告5月合併營收達44.4億元，年增28.9%、月增6.2%，創下近8年同期新高。東元表示，北美市場從上月起明顯復甦，年成長率已由負轉正；馬達、自動化解決方案、家電、工程等各產品別營收上月也都保持成長，馬達產品則因原物料價格飆漲，已全面調漲售價，效益將自下半年逐月實現。

東元今年首季營收達119.9億元，年增12.4%、季減3.9%；稅後純益約11億元，年增約1.46倍、季增40.7%；每股純益0.53元，優於去年同期0.23元，以及去年第4季的0.4元。東元指出，因為台灣市場工程及家電業務、中國大陸市場自動化業務增溫，多家子公司營收明顯成長，以及100%子公司東安投資所持有的富邦媒（8454）等金融資產評價利益增加，推升上季業績走高。

東元目前營收比重中，機電產品占34.4%、智慧製造22.2%、智慧城市占20%、新能源暨工程11.2%，其他業務則占12.2%。法人表示，機電及智慧製造產品線在全球主要市場疫情趨緩後，預期將會持續穩健成長；智慧城市在國內政策帶動，以及疫情帶來物流業務成長下，也將繳出佳績。

針對目前的新冠肺炎疫情，東元總經理連昭志日前表示，印度地區疫情嚴重，東元在印度古吉拉特邦（Gujarat）有一個生產小馬達的工廠，受到疫情影響廠區上工率大減，加上疫情也影響物流運作，導致出貨速度減緩；另外現在在班加羅爾（Bangalore）也要建一個新廠，目前工業區土地合約準備簽約，設計也已經完成，接下來在申請建築執照後就可以開工。

台灣部分，東元早已啟動異地備援、人員控管等防疫措施，目前一切營運照常。

展望後市，東元表示，除了北美市場復甦明顯，中國大陸市場需求維持強勢，歐洲市場市況也持續回溫，將共同推升本季業績表現；國內受惠於中小學「班班有冷氣」政策，東元在22個縣市中已有20個縣市得標，取得訂單數量超過4萬台，為本土品牌第一，對今年家電產品線營收、獲利均會有明顯挹注。