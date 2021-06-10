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光磊5月營收月減35% 展望偏保守

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

感測元件大廠光磊（2340）今（10）日公布5月營收3.3億元，月減35.2%、年減17.81%；法人認為第2季向來是感測元件的淡季，但營收大幅減少勢必影響今年獲利。

光磊發言人戴菁甫表示，營收衰退主因來自船期貨運航班行程在疫情期間更顯得嚴峻，以至於出貨時程不順暢，再加上分班分流減產減量所導致。因此光磊仍持謹慎保守態度面對市場與大環境的劇烈變化，且原物料漲價已經反應在產品銷售上，導致未來獲利遭受壓縮衝擊，再加上重複下單的疑慮未解，這種不利產業出貨的情況可能要持續數月。

戴菁甫進一步指出，目前外有原物料持續漲價，內有疫情管控壓力，應該是這段期間所有產業都面臨到的問題，而光磊將全力配合政府做好疫情管控，這是目前公司最重要的課題，現階段已分班分流減產減量，也減少染疫風險，先維持員工健康良好的戰力，才可以在未來戰勝疫情時，全力進行下一波衝刺。

此外，光磊也將透過今年5月新成立光磊醫療公益基金會陸續捐贈超過1,700萬元，第一波將運用於第一線醫療人員所需的特殊防護裝置與急重症所需的高流量氧氣呼吸器等設備，並且預計將與台北醫學大學附設醫院與中國醫藥大學竹北分院等相關醫療院所進行合作，希望盡一份微薄的心力，幫助台灣能儘快度過這個疫情風暴。

疫情 營收 漲價

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