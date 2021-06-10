5G助攻 遠傳月營收連續七個月成長

遠傳電信（4904）10日公佈5月份遠傳合併總營收為64.57億元，受惠於用戶持續升級5G、手機銷售挹注，年增1.4%，達成月營收連續7個月正成長的佳績，單月稅後純益6.52億元，每股稅後純益0.2元。

遠傳累計至今年5月，遠傳合併總營收為336.52億元，稅後純益31.09億元，每股稅後純益0.95元。

遠傳表示，行動通訊業務表現亮眼，月租型用戶數維持正成長。數位轉型效益持續顯現，5月份新經濟營收年成長率達12%，疫情推升遠距工作需求，雲端服務營收年成長率達25%。在個人數位服務方面，5月份在防疫與民生需求帶動下，friDay購物行動商務營收年成長率達73%、數位媒體服務營收年成長率達31%，為營運添柴火。

疫情升溫，遠傳表示，針對遠距工作、學習與娛樂等不同需求推出網路優惠方案，與民眾齊心防疫。去年推出「遠傳異地辦公防疫包」，至今業績成長超過25%；與子公司數聯資安攜手推出「3S遠距安全辦公方案」，杜絕遠端辦公產生的資安漏洞。協助亞東紀念醫院導入遠距診療平台，App一站式自助掛號、視訊看診，降低民眾不必要往返醫院與染疫風險。遠傳friDay影音自5月中至今，網路流量激增一倍、在線觀影人數成長近五成，更推出續租優惠方案、多元片單，滿足用戶宅在家享受優質影音的殷切需求。