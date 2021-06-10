微軟發起「與台灣，再一起」運動 攜手面對疫情挑戰

自全球疫情爆發起，全球企業皆面臨數位轉型與遠距需求的挑戰。為幫助台灣從政府與公部門組織，到橫跨醫療、金融、製造等各產業，甚者全台各級學校更易於擁抱混合辦公模式達到不停工、不停學，布局數位轉型策略，微軟發起「與台灣，再一起」運動並推出全新平台，提供技術支援、免費教學資源及「企業韌性」建立指南，並建議部署混合辦公從人員 、場域 、流程三個面向著手。

根據資策會在去年10月調查，台灣僅有23%的企業具備數位轉型發展策略。微軟將過往數位轉型及疫情期間與客戶努力重塑工作模式的經驗，濃縮成全方位的微軟技術支援與服務平台，發起『與台灣，再一起』運動，致力幫助企業從回應 、恢復 到重新定義 營運流程，制定專屬其擁抱混合辦公新常態的轉型策略。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，企業韌性的建立將變得不可或缺，人員 、場域 、流程是可著力的三面向，『與台灣，再一起』平台集微軟全球雲端技術資源與在台合作夥伴之力，引領台灣組織佈局混合辦公及強化企業與組織韌性，在疫情嚴峻的時刻下，能夠妥善應變並安全地進行遠距工作、教學以及遠距醫療，一同攜手客戶與夥伴，協助台灣共度難關並持續成長。

微軟表示，強化企業韌性首要的基礎即是「人員」，企業內部須由上而下熟悉數位化的工作流程，讓員工在任何狀況下都能提高生產力並有效協作。

場域方面，應善用數位工具使實體工作場域線上化，企業欲提升企業韌性、有效實行混合辦公，首先需利用數位工具將實體的工作「場域」線上化。在全台三級警戒延長下，企業須讓員工遠距在家辦公仍保有在辦公場域工作的便利性，全台學校採用遠距教學也考驗學校行政應變，甚至是實體考試停辦與畢業典禮取消，都在在點出場域雲端化的重要性。微軟一站式生產力溝通與協作平台 Microsoft Teams 便是為混合辦公趨勢而打造。