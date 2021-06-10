TrendForce：全球瘋挖礦 促使輝達首季營收超越博通

集邦科技（TrendForce）今（10）日發布統計報告指出，受惠於虛擬貨幣掀起全球挖礦熱潮，繪圖處理晶片（GPU）供應商輝達（NVIDIA）首季營收擠下博通（Broadcom），位居第二名；而輝達競爭對手超微（AMD），雖位居第五名，但首季營收年成長高達92.9%，成為前十大排名中成長率最高的業者。

TrendForce表示，受到晶圓代工吃緊影響，刺激IC設計業者積極爭取晶圓產能，以因應各類終端應用的訂單需求，進而推升2021年第1季全球前十大IC設計業者營收表現亮眼。

TrendForce統計指出，高通（Qualcomm）第1季手機部門，偕同射頻前端、物聯網與車用部門皆有成長表現，營收達62.8 億美元，年成長53.2%，穩居全球第一。

而輝達受惠於加密貨幣與宅經濟帶動的市場需求，遊戲顯卡部門成為推動整體營收的關鍵，加上資料中心部門也有一定程度的貢獻，以51.7億美元的營收，超越博通（Broadcom）拿下第二名。

據TrendForce統計，位居第三名的博通第1季營收達44.9億美元，主要動能來自寬頻網路市場的帶動，像是被動式光纖網路、有線電纜資料傳輸等領域皆有成長表現。

超微則是持續受惠於宅經濟等市場需求，以及在伺服器市場逐漸站穩腳步，市占率逐漸提升，以92.9%的年增率成為本季成長率居冠的業者。

TrendForce認為，值得注意的是，由於加密貨幣市場波動極大，加上部分國家透過政策加以嚴密監管，這對於輝達或超微在遊戲顯卡的營收表現，或成為隱含的不確定性。

而國內IC設計龍頭聯發科（MediaTek）旗下手機部門營收表現年成長高達149%，主因仍來自於陸系手機品牌業者對於搶占華為市占有相當高的積極度，拉貨力道強勁。

加上高通近期在中低階乃至中階手機市場表現仍然欲振乏力，因此聯發科在對客戶的供貨上，在大方向上盡可能以滿足手機客戶為首要目標，因此整體營收達38.1億美元，年成長高達88.4%，位居第四名。

TrendForce表示，驅動晶片大廠聯詠（Novatek）受惠於端IT產品及電視、手機品牌廠拉貨力道強勁，面臨現下晶圓產能吃緊又漲價的情形。

不過，TrendForce指出，聯詠基於長期與晶圓代工廠穩定與彈性的合作策略，包括台灣的聯電、世界先進與台積電，同時與中國大陸的晶合（Nexchip）及韓國Samsung LSI也維持緊密的合作關係。

因此在晶圓代工廠能吃緊的情況下，聯詠透過漲價以維持其穩定的供貨，進而帶動其第一季營收年增率達59.4%，超越邁威爾（Marvell）及賽靈思（Xilinx），上升至第六名。

TrendForce認為，整體而言，由於晶圓代工漲價成本已經反映在晶片價格上，加上需求動能不減，儘管因印度第二波疫情衝擊，致使中國手機品牌廠下修生產目標，但在目前長短料的狀況未解，品牌廠仍需將庫存維持在安全水位的情形下，對於IC設計廠第3季的拉貨力道並不會產生太大改變。

此外，儘管近期京元電受疫情影響，導致國內外相關IC設計業者供貨恐遭波及，但根據TendForce觀察目前各廠商

發布4、5月的財報來看，該事件不至於對第2季IC設計業者的營收有太大衝擊。