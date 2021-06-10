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由田5月營收月增近6% 看好下半年旺季出貨

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

AOI大廠由田新技（3455）於今（10）日公告2021年5月營收，延續前幾月的亮眼業績表現，5月單月營收2.01億元，呈現逐月墊高趨勢，月增近6%、年增14.49%，累計1到5月營收已達8.26億元，相較去年同期大幅成長56.6%，顯見AOI設備市況相對受疫情影響較小，後續營收可望持續暢旺。由田過往營收大多在下半年開始加速成長，預期2021年在載板、半導體、顯示器所帶動的訂單效益下，第3、第4季旺季後勢可期。

由田看好，多項出貨動能將在下半年持續轉強，有助於拉升全年營收及毛利率表現。在載板方面，由田積極配合客戶擴產、根據客戶需求打造高精密檢測設備，由田研判在載板客戶的加速增產下，2021年載板檢測設備全年營收將可望創高、展現傲人成績。

在半導體方面，由田已開發出半導體封裝RDL檢測設備，並取得一線大廠認證，加上原有的 COF檢測設備穩定出貨，預期隨著兩岸半導體封裝需求持續高漲，由田半導體相關營收占比可上看兩成，未來成長潛力高度可期。

在顯示器方面，由田則把握新機拉貨與升級改造的市場機遇，在產業供需趨向健康、顯示器出貨暢旺等利多因素的帶動下，由田相關顯示器設備接單持續暢旺並貢獻營收。

展望2021下半年營運，受惠於市場拉貨動能強勁、大型客戶裝機時間陸續啟動等利多因素，整體而言，法人樂觀預估由田各產品市占有望攀升，且下半年的營運成長幅度將超越上半年，有機會一舉帶動全年營運表現亮眼、優於市場預期。

營收 半導體

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