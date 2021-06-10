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電話無人接聽 新店64歲男子居家隔離檢疫陳屍屋內

找出潛在病例！指揮中心提社區廣篩4策略 導入診所自費快篩

台灣大與地方政府推居家學習課程 光纖上網申辦增7成

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

疫情期間全台學生啟動遠距教學，家用寬頻需求遽增，自疫情爆發後，台灣大（3045）寬頻整體光纖上網申辦量已成長近7成，網路門市每日新申辦件數更增長2.3倍。

台灣大寬頻除了提供優質的光纖上網服務，更全力支持停課不停學政策，與各地方政府合作，在數位有線電視公用頻道（第3台）及系統台地方頻道（第4台）播出居家學習課程，針對不同階段的學生推出多元學習資源，包括教育、體育、通識類等領域課程，讓廣大學生群族不僅能輕鬆在家自主學習，還可以隨時跟著教學影片運動提升抵抗力。

台灣大寬頻也與全民齊心抗疫，旗下數位有線電視系統台全力配合各縣市政府加強防疫宣導，於公用頻道（第3台）全程直播地方政府舉辦的每日防疫記者會。針對區域性突發訊息，也即時透過數位有線電視頻道以快訊跑馬方式通知，居民只要打開電視，就能立即掌握居住地區的最新防疫資訊，一起挺過抗疫大挑戰。

台灣大

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