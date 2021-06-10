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矽品遭爆移工群聚洗衣 公司：上月限水導致 現在已改善

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

國內科技產業上周傳出數家公司移工管理出現漏洞，導致疫情短暫擴散，不過，由於科技產業影響台灣整體經濟甚鉅，市場對相關事情關注度仍相當高，近日市場傳，封測大廠矽品先前在台中的宿舍仍有移工群聚洗衣，對此，公司方面表示，由於先前限水造成，目前已沒有群聚情況。

台灣科技廠的防疫是近期社會關注焦點，近日市場傳出，封測大廠矽品台中的員工宿舍，因為上個月台灣限水，在移工宿舍也限制用水的情況下，導致移工群聚洗衣，傳出有員工擔心成為防疫漏洞。

對此矽品表示，由於之前限水，才造成移工群聚洗衣，目前政府已經解除限水令，現在已經沒有群聚洗衣的情況。矽品也指出，公司都有派幹部宣導不要群聚、外宿、聚會等等，不過無法隨時對移工監視監管，才會導致部分少數群聚洗衣狀況。

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