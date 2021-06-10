太陽能安裝量落後 茂迪：模組只是漲價其中一環

近期國內太陽能電廠建置持續傳出，因上游材料不斷飆漲，導至開發商在無利可圖，甚至有虧損風險下，出現部分發電廠建置停滯的情況，對此，茂迪（6244）總經理葉正賢表示，國內太陽能廠安裝量不佳，不能只怪模組漲價，事實上，包括鋼材、鋁支架、線材等材料都漲，模組在成本上升下，不得不漲但並非漲幅最大的產品。

葉正賢表示，近年來太陽能產業相關的上游材料都出現大幅上漲情況，包括鋼材、鋁支架、線材及人工都漲，模組則因輸入型成本上升，主要是矽晶片大漲，不得不漲但並非漲幅最大的產品，他強調，不能將目前國內太陽能安裝量不佳，怪罪太陽能模組漲價。

而由於近期太陽能模組的價格上漲，開發商在成本提升之下，也出現要求政府取消目前VPC制度，開放採購國外模組，對此，葉正賢也指出，這幾年來因政府推動VPC認證制度，讓地理環境比較特殊、屬於高溫、高濕且多颱風的寶島能安裝真正高品質的模組，也讓認真經營的製造業者獲得喘息，避免被取得不平等補貼的紅色供應鏈擊垮，為台灣綠色能源產業的永續發展帶來一絲希望；且持續擴大投資已是現在進行式，過去累積的技術能量加上優異的管理水平，不僅與對岸並駕齊驅，反而有逐漸超越的趨勢。

對於海外太陽能模組的市場競爭，葉正賢也指出，台灣製造業者不怕競爭，但這些背後也可能發生，陸資的業者以補貼優勢，再將大陸製產品轉運至台灣，這是一大問題；再者，過去十年內曾經當上全球第一的無錫尚德、江西塞維、保定英利（2239）相繼倒閉或形同殭屍，即使是前一陣子很風光的公司財務狀況也很不理想，他們又如何確保未來20年產品保證，葉正賢認為，永續經營也是要考量的重點。

最後，葉正賢也提到，今年安裝目標進度落後，主要的問題在所有材料都漲造成EPC廠商虧損而寧可停工，解決之道在於躉購費率的調整機制，建議政府應該在凍結下半年費率繼續下調同時也應依據成本變化，快速對躉購費率進行調整並予以追溯。