移工群聚洗衣服 矽品：限水導致已實施分流措施

封測大廠日月光投控旗下矽品5月有員工確診，民眾指控，大雅移工宿舍中的千名移工常群聚洗衣服。矽品表示，限水措施結束後，已要求分流洗衣，避免不必要外出，落實防疫。

矽品公司今天表示，5月中旬有本國籍勞工確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），共匡列的27人，經居家隔離、自主健康管理後，健康無異狀返回職場。確診員工的工作產線與移工並無接觸。

有關移工群聚洗衣服，矽品指出，因限水措施，移工才排隊洗衣服，但全國三級警戒後，6月初已要求移工避免不必要外出，購物均由專人幫忙採購。在宿舍管理部分，將1000多名移工分組，要求僅能在同樓層活動，在宿舍內也必須戴口罩，落實防疫。

台中市勞工局說明，經了解為5月限水期間的狀況，前往了解目前已無此情形。另已針對轄內50人以上移工宿舍稽查輔導，要求雇主務必落實工作場所及宿舍分流、住宿地點及浴廁消毒等事項；如企業未落實移工宿舍管理事項，將依就業服務法處新台幣6萬元到30萬元罰鍰。

勞工局指出，市府已將國內三級警戒期間，禁止室內5人以上、室外10人以上群聚，以及外出務必全程戴口罩等防疫作為，翻譯成印尼、越南、泰國、菲律賓等4國語言，並向企業及移工宣導務必遵守相關防疫規定。