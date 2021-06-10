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南茂超前部署 啟動外籍員工防疫篩檢

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

近期新冠肺炎疫情嚴峻，封測廠南茂（8150）今（10）日表示，營運一切正常，未受疫情影響，為確保員工健康與工作環境安全，日前除已將與此次外籍移工確診事件有居住地緣關係的員工，完成快篩檢驗且結果皆為陰性外，同時也將同步擴大針對公司所有外籍員工以及駐廠外包人員等，展開預防性的防疫快篩作業。

南茂指出，目前已完成快篩有47位，皆為陰性，預計快篩的外包人員約300多人，外籍員工則約1,000人左右；南茂科技感謝全體同仁的全力配合，更感謝醫護人員的協助與支援，面對嚴峻的疫情，南茂科技一向超前部署，並隨時依照疫情變化做滾動式調整。

公司除了積極配合政府政策相關防疫措施與指引以及全面落實各項防疫SOP外，早於全國宣布三級警戒前，實施員工分層分流、居家、彈性上班，以降低廠區內人員接觸機會，並且導入全公司公共空間座位實名QR code，另外也陸續於各廠區的人員出入口，導入自動消毒設備，同時也持續加強各廠區的消毒清潔，以及每日的健康管理等措施。

至於在外籍員工部分，也比照本籍員工的防疫規定，並強化宿舍管理，包括獨棟或分層的宿舍、住宿人數管制及提高消毒頻率，提供同仁在公司、宿舍內訂餐飲食及購買生活用品需求，交通車實名制，以及遵守非必要不外出的防疫準則以減少與他廠人員交叉接觸的機會等。

南茂強調，將持續照顧員工健康，以確保營運不受疫情影響，南茂科技用最嚴謹的態度，與台灣及全體同仁共同抗疫。

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