新晶投控營運上軌道 5月營收爆衝

太陽能股新晶投控（3713）去年以來營運逐漸上軌道，該公司在太陽能建置案接單案量快速增加，同時，公司手上握有的發電廠也大幅提升，有利未來長期獲利表現穩定，該公司公布5月營收較上月及去年同期大幅成長下，今（10）日股價盤中鎖住漲停板。

新晶投控5月營收為5484萬元，較上月成長42%，更較去年同期大幅成長1154%，累計今年前5個月營收為3.27億元，較去年同期成長869.22%。

新晶投控今年以來營運大幅成長，主要由於該公司在二大主要營運項目，包括太陽能電廠建置乎（EPC），及公司自有的發電廠二部分的營運，都出現大幅成長。其中，在EPC部分，該公司表示，去年以來接案量就明顯增加，而今年以來，由於國內太陽能市場快速成長，內需的力道強勁，因此，接案量大增下，對公司營運有大幅提升的效益。

由於今年營運大幅成長，再加上甫公布5月營收爆衝，激勵該股今日盤中股價鎖住漲停板，股價來到42.9元，該股股價在經過約一個月的整理之後，短線底部型態出現，今日帶量攻上漲停板，股價也重新站回月線關卡之上，技術面也有利後市股價表現。