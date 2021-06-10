光寶攜亞太電信、富鴻網 打造業界首座5G毫米波智慧桿

光寶科技（2301）攜手亞太電信（3682）與富鴻網，於台北市健康路實現全台第一處「5G智慧IoT路燈號誌共桿」，首次呈現「5G智慧桿」的概念，為台灣的5G智慧創新應用立下全新里程碑，向世界宣告台灣5G智慧城市應用時代的來臨。

光寶過去與基隆、台北、新北、桃園、嘉義等地方政府合作，安裝數十座不同應用的智慧燈桿，除基本的路燈聯網，還有戶外Wi-Fi熱點、空氣品質、水文與氣象站，部分燈桿還架設與市民互動拍照的多功能顯示螢幕，多以概念性應用為主。

而在台北市健康路建置的全台首座5G毫米波（mmWave）智慧桿，同樣配置路燈聯網並可輕易安裝與升級各種智慧應用，相較一般燈桿電力配線混亂，5G智慧桿還特別設計「隱藏空間」，除了提供無違和的硬體架設位置，更妥善分配各種電線，桿上藉此整合多種交通號誌，簡潔俐落的外觀也為市容打造「6公尺美學」。

光寶此次與亞太電信、富鴻網合作，首次在5G智慧桿頂部安裝「5G微型基站」，為智慧交通發展最重要的道路照明聯網、交通與車況智慧監控，奠定整合的堅實基礎。光寶旗下光林照明事業處（LEOTEK）總經理金海濤表示，5G可加速資料傳輸，優化聯網應用，協助相關單位更即時監管與控制路況、擴大路燈與其他智能方案聯網端的承載量、加速維修回報與資料收集，同時搭配邊緣運算，讓相關單位實現更安全、高效的智慧城市應用。

金海濤指出，無論國內外，5G智慧桿一直是熱門議題，路燈聯網更堪稱物聯網應用的典範，桃園市去年已率先完成20萬盞路燈聯網，顯示台灣在物聯網應用可與世界比肩，未來透過5G，還能加速交通號誌、訊號控制的智慧化，提升道路交通的管理效率；他提到，光林著墨在歐美道路照明與交通號誌的節能設計近30年，近年結合網路通訊技術與能力，除顯著降低交通耗能與碳排放，更協助城市照明與道路交通智慧化，透過在台灣技術的實踐，最有機會將台灣經驗帶入國際的主要出海口。

亞太電信表示，5G擁有「高速率、低時延、大連結」的特性，此次與光寶合作的5G智慧桿，提供更即時的監控、蒐集、傳遞與分析各種路況數據，未來將持續攜手更多合作夥伴，為企業和政府打造高可靠性、高客製化的5G垂直場域創新應用，賦能智慧城市多元應用的蓬勃發展。富鴻網也提到，將持續拓展及整合智慧桿相關的智慧聯網服務，與合作夥伴攜手串聯智慧桿產業鏈，搶進全球5G智慧桿商機。