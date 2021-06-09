鴻海砸43億元投資廣西玉柴物流 切入汽車零組件物流

鴻海今（9）日晚間公告，斥資人民幣 10 億元（約新台幣43.4 億元），收購中國大陸廣西玉柴物流 100% 股權，藉此切入中國大陸車用零組件的物流市場。

鴻海是透過子公司准時達，以每股人民幣 4.1667 元，收購廣西玉柴物流 2.4 億股或 100% 股權，目的為長期投資。

據悉，廣西玉柴機器集團是中國大陸生產發動機的廠商，鴻海透過准時達投資廣西玉柴物流，一方面可以切入車用零組件的物流市場，另一方面，玉柴集團也是看重鴻海集團在供應鏈管理成本的能力，雙方因此攜手合作。

據了解，鴻海此次併購，除了能強化准時達既有的物流業務，內部更規劃將准時達業務，延伸至車用零組件運送，加上玉柴物流業務廣泛，除了物流外，更涵蓋乘用車、商用車整車銷售，有助鴻海未來拓展中國大陸的電動車車用市場。

廣西玉柴機器集團，主要業務是發動機製造及其產業鏈、物流及供應鏈服務，以及新能源產業（電力、汽車）及相關服務等三大版圖，是中國大陸產品型號最齊全、應用領域最廣的內燃機製造基地，在廣西、廣東、江蘇、安徽、山東、湖北、四川、重慶、遼寧等地均有產業基地布局。

玉柴的發動機產品廣泛應用於卡車、客車、工程機械、農業機械、船舶機械和發電機械、專用車、乘用車等領域，並批量出口東南亞、中東、南美、歐洲等國家與地區。

根據官網資料，玉柴物流是中國汽車經銷商集團百強企業 （第 66 名）、中國商用車經銷商 50 強企業 （第 7 名），經營的主流商用車及乘用車品牌，包括柳汽、東風、江淮格爾發、上汽紅岩、陝汽，上汽大眾、北京現代、紅旗、東風悅達起亞、上汽榮威、上汽名爵、Jeep 及平行進口車等。

此外，玉柴物流也在玉林、南寧等地建造大型汽車產業園區，打造汽車交易、汽車金融以及汽車維修等服務平台。

在物流業務方面，玉柴物流在中國 28 個省，擁有 200 多個物流營運網點、24 萬平方米倉儲空間。