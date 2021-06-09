施耐德推業界最緊湊三相UPS 不中斷機器運行下更換電源

能源管理及自動化領域領導大廠法商施耐德電機，今天宣佈在台為 Galaxy 系列新增高效三相不間斷電源 （UPS）：Galaxy VL 300-500 kW （380V／480V），在 ECOnversion 模式下提供高達 99% 的效率，根據資料中心規模，最快可在兩年內，為中大型資料中心、商業與工業設施提供全部節能投資回報。

資料中心佔地面積往往非常寶貴，而Galaxy VL 的緊湊設計僅佔 8平方公尺，較業界平均面積減少了 50%，且其模組化和可擴展架構使資料中心專業人員能夠使用 50 kW 電源模組，再根據業務需求，從 300 kW 到 500 kW 逐步擴展功率，提供足夠的彈性發展。

施耐德電機此次隨著 Galaxy VL 亦同步推出了開創性的 Live Swap 觸摸安全設計，在 UPS 連線且完全運行的情況下，操作人員在添加或更換電源模組的作業過程可更加安全，不僅機器可以持續運轉，讓業務維持進行，也不會有計畫外的停機時間；Live Swap 的觸摸安全設計，也提供操作人員更強的保護，插入或是移除電源模組時，不需要再將 UPS轉移至維護網路或是改用電池操作。

施耐德電機三相全球供應管理副總裁 Mustafa Demirkol 表示，新型節能 Galaxy VL 為 UPS 創新設定了非常高的標準，希望在幫助客戶發展業務的同時，大幅減少資料中心的佔地面積和持有成本。施耐德電機始終關注資料中心的未來需求，並滿足企業對於可適性、彈性、效率和永續性的要求。 Galaxy 系列的最新成員 Galaxy VL 是 Green Premium 產品，可提供頂級性能，支持可持續發展目標，並恰好補足了中端電源市場之前的空白。