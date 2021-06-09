快訊

屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

矽格執行外籍員工643名抗原快篩 全數呈現陰性

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

IC封測廠矽格（6257）今（9）日表示，針對竹東兩個廠區及湖口兩個廠區的外籍員工643名，展開預防性快篩作業，所有人員的快篩檢測結果全數呈現陰性。

矽格表示，此舉系因應陸續發生的外籍移工新冠肺炎確診事件，及為確保員工健康與工作環境安全。並配合新竹縣政府指示鼓勵雇用移工之企業進行快篩檢驗以防堵疫情擴散。

矽格強調，快篩作業系依據衛生福利部疾病管制署發布之企業抗原快篩執行原則，由公司委託專業醫事人員至宿舍和廠區執行檢測，以分流、分組、分區及保持防疫安全距離等防疫重點進行。

矽格將持續依中央流行疫情指揮中心規定及流程進行防疫作業，持續照顧員工健康，保持工作環境安全。讓半導體供應鏈順暢、客戶安心來確保公司營運不受疫情影響。

矽格 疫情

延伸閱讀

矽格今日完成四個廠750多位外籍移工普篩

壹電視員工快篩11人陽性 仍待PCR結果出爐

北市機動快篩隊 環南市場篩檢168人均陰性

才說自己幸運 壹電視又有女主播快篩陽性

相關新聞

京鼎明日降載復工 1名員工快篩陽性等PCR檢測

京鼎集團今（9）日說明，針對竹南廠區進行全員快篩作業，預估篩檢人數（不含外籍移工） 近430人（實際完成篩檢360位，其...

憂營運台達電本周員工快篩 華通日月光欣興南亞跟進

外籍移工疫情擴大，桃園市各大工業區僱用移工超過500人的16家企業及9家大型移工宿舍擔心染疫影響企業營運，紛紛向市府表達...

電信三雄挺高雄防疫 中華電信、台哥大、遠傳OTT平台免費看

高雄市長陳其邁今天在防疫記者會宣布，高市府繼中華電信之後，再與台灣大哥大及遠傳電信旗下OTT平台合作，加碼推出高雄市民免...

鴻海總部啟動企業自主快篩 持續超前部署保護員工安全

因應全台新冠肺炎疫情持續嚴峻，為保障員工健康和廠區防疫安全，在不排擠社會醫療資源下，鴻海（2317）集團自6月9日起，於...

趁疫情練功 環球晶半年轉骨計畫啟動

環球晶（6488）在新冠肺炎疫情環境中，陸續有三大動作，包括收購德國同業世創（Siltronic）的股權、大舉募資，以及...

京元電移工二篩 京鼎停工延至三天

京元電、超豐、智邦、京鼎等四家苗栗電子廠染疫風暴延燒，至昨（8）日為止，四家電子廠合計共有249人確診，涵蓋移工與本國籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。