矽格執行外籍員工643名抗原快篩 全數呈現陰性

IC封測廠矽格（6257）今（9）日表示，針對竹東兩個廠區及湖口兩個廠區的外籍員工643名，展開預防性快篩作業，所有人員的快篩檢測結果全數呈現陰性。

矽格表示，此舉系因應陸續發生的外籍移工新冠肺炎確診事件，及為確保員工健康與工作環境安全。並配合新竹縣政府指示鼓勵雇用移工之企業進行快篩檢驗以防堵疫情擴散。

矽格強調，快篩作業系依據衛生福利部疾病管制署發布之企業抗原快篩執行原則，由公司委託專業醫事人員至宿舍和廠區執行檢測，以分流、分組、分區及保持防疫安全距離等防疫重點進行。

矽格將持續依中央流行疫情指揮中心規定及流程進行防疫作業，持續照顧員工健康，保持工作環境安全。讓半導體供應鏈順暢、客戶安心來確保公司營運不受疫情影響。