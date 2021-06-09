矽格今日完成四個廠750多位外籍移工普篩

IC封測廠矽格（6257）今日針對四個廠的外籍移工進行自費預防性普篩，750多人檢測全呈陰性。公司表示，後續隨即展開本籍員工全面普篩。

矽格表示，竹南工業區發生外籍移工群聚事件，由於確診人數還在增加，為顧 及公司所有員工（包括外籍移工）及供應商、客戶的身體安全，公司決議展開預防性全面普篩。

因矽格廠區座落於竹東、湖口及竹科，共計有中興廠、北興廠、湖口廠及最近收購的聯測廠，因而採取自費並各自獨立委託醫院調漲醫事人員進入公司設立的快篩站，首波針對750多人外籍移工進行快篩作業，今日篩檢結果全數呈性陰性，公司也鬆了一口氣。

不過公司仍不敢掉以輕心，將緊接著安排本籍員工進行快篩作業。

矽格與京元電同是聯發科主要晶片測試供應鏈成員，客戶並涵蓋瑞昱、立積、立錡 、美商矽成、英特爾等，是國內最大射頻晶片測試廠。