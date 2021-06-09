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敦泰：產業需求持續增溫 營運增長可期

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

人機介面晶片廠敦泰電子（3545）5月營收順利再創新高，展望未來，敦泰預期，隨著產業需求持續增溫，整體營運增長可期。

受惠於漲價效益顯現，敦泰5月營收進一步拉高到19.5億元，月成長2.2%，再創歷史新高，同時也是連續三個月創新高。

就敦泰5月份各產品線來看，IDC、觸控IC、電容式指紋產品出貨皆較4月走揚；驅動IC則因IDC取代效應持續衰退。

由於晶圓代工價格持續攀高，加上晶片需求佳，敦泰產品線主要自4月起漲價，帶動當月營收一舉衝高到19.09億元，月成長率高達25.3%，更比去年同期倍增。

進入5月，客戶端需求持穩，敦泰5月營收又微幅成長到19.5億元，比上月增加2.2%，更比去年同期大增1.6倍；累計今年前五個月營收82.09億元，年成長近八成。

敦泰第2季包括IDC、觸控IC，指紋辨識IC等產品線的出貨量都將維持高檔，加上產品價格調整，成為本季營運主要的成長動能，營收和毛利率趨勢都向上。

在新產品布局方面，敦泰第1季在AMOLED觸控產品已進入放量階段，第2季也將持續提升，預期敦泰在手機用AMOLED 觸控市場的領導地位將逐步形成。

指紋辨識方面，敦泰除了電容式指紋產品出貨量持續成長外，同時在薄型光學式指紋的領域也已正式開始小量出貨。

敦泰首季獲利亮眼，單季稅後純益達8.37億元，季增51%，年增逾10倍，每股純益為4.24元，獲利續創2013年上市後單季最高紀錄，法人預估，上半年應可賺回一個股本。

敦泰 營收

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