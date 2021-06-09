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伊雲谷獲Salesforce銀級夥伴認證 創台灣業界最快紀錄

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

興櫃雲端業者伊雲谷（6689）去年與客戶關係管理軟體大廠Salesforce正式結盟，今（9）日宣布成功在一年內成為Salesforce原廠銀級顧問夥伴，創下台灣業界最快達成的新紀錄。伊雲谷表示，多數夥伴商需耗時3年以上才能獲得該認證，不過伊雲谷在業績目標、客戶滿意度、團隊規模及技術能量等關鍵指標均有優異表現，因此獲得Salesforce官方升等的肯定。

伊雲谷Salesforce CRM顧問團隊成立未滿一年，已成功協助上市消費性電子品牌商客戶，導入Salesforce會員360與行銷自動化服務，透過產品購買紀錄、官網會員紀錄與網站行為追蹤等用戶數據梳理會員旅程。伊雲谷指出，團隊透過專業流程規畫，協助客戶精準鎖定客群、掌握各式社群管道與簡訊觸及，並改善會員售前、售中到售後體驗，達成營運目標。

目前，伊雲谷Salesforce CRM顧問團隊服務產業已涵蓋消費者電子產品、零售、食品經銷、新創及網路產業等，也協助台灣上市櫃企業與公益團體導入Salesforce CRM。

伊雲谷除了耕耘已久的AWS公有雲外，近二年持續擴展對外合作版圖，陸續與Salesforce、思愛普（SAP）、甲骨文（Oracle）、國家儀器（NI）及微軟（Microsoft）等業者結盟。伊雲谷雲端事業部總經理林儀表示，團隊持續在雲端中布局多雲趨勢，為客戶的多雲環境提供最佳化解決方案。

展望未來，伊雲谷指出，Salesforce CRM團隊將逐步往海外布局，也會與內部專業技術團隊合作，擴大多雲整合綜效。

雲端 興櫃 微軟

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