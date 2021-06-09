疫情當頭 宏正捐呼吸器予新北市聯合醫院三重院區

全球智慧製造及物聯網方案廠商宏正自動科技（6277）今（９）日表示，有鑑於國內疫情警戒升級，醫療系統正面臨嚴峻考驗，為減輕第一線醫護人員壓力，已捐贈新北市專責應變醫院 - 新北市立聯合醫院三重院區專業級醫療設備，包括3組Airvo 2呼吸器及2組EZ-IO骨針設備，協助COVID-19患者穩定病情並降低醫護人員感染風險。

新北市立聯合醫院三重院區現已指派為新北市應變醫院，並設有社區篩檢站，目前已暫停各項常規性檢查及復健治療等服務，以專責救治COVID-19患者。疫情升溫期間，應變醫院的醫療設備齊全與否成為搶救更多病患的關鍵，面對目前醫療資源緊繃狀態。

宏正表示，接獲三重院區的緊急需求後，立即決議捐贈3組Airvo 2呼吸器及2組EZ-IO骨針供醫護人員運用。呼吸器的經鼻高流量氧氣療法能用於穩定患者病情，而骨針的投入則能有效減少醫護人員與患者之間的體液接觸，可大幅降低前線醫護人員的感染風險。隨著捐贈設備陸續送達醫院，可望稍微緩減醫療資源的緊繃狀態。

宏正表示，自2020年COVID-19疫情逐步於全球擴散時，就已建立完善的防疫管制措施，確保宏正全球員工的安全健康。因應目前國內疫情警戒升級，宏正也全力配合政府抗疫，進一步提升國內員工的防疫規格，促進員工的職場健康。對外也秉持CSR企業社會責任的精神，提供國內醫療系統所需的設備奧援，與政府和醫護人員共同度過疫情的艱難時刻！

儘管受到疫情的影響，宏正表示，仍持續以永續的角度經營CSR，經由「CSR管理委員會」及「CSR小組」的運作持續優化ESG治理方向，以回應包括公部門、社福團體、供應商、海外子公司、員工眷屬及其他企業等利害關係人的期待。未來宏正亦會持續努力，在追求獲利的同時，兼顧聯合國17項永續發展目標(SDGs)，攜手世界標企業，為地球村的永續發展做出貢獻。