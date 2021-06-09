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華碩5月營收月增4.7% 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日公布今年5月營收，受惠顯卡、筆電銷售暢旺，帶動5月營收雙成長，月增4.7%，寫下歷年同期新高紀錄，展望未來，華碩指出，對營運採積極成長策略，全產品線的需求能見度均佳。

華碩公布2021年5月集團營收為409.95億元，月增4.7%、年增35.9%，為歷年同期新高。5月品牌營收為386億，年增40%；累計華碩今年前五個月合併營收為1,962.96億元，年增58.7%。

華碩指出，對營運採積極成長策略，全產品線的需求能見度均佳，將積極與供應鏈夥伴合作，加速改善供貨擴充不及的情況。

展望第2季，華碩先前在法說會上預估，目前PC市場需求呈現健康成長趨勢，但受到零組件供應不足，第2季PC季增5-10%，但從年比來看則增長20~30%；在零組件業務方面，由於第2季進入傳統淡季，因此預估本季季減5-10%，但年增30%。

華碩共同執行長許先越指出，從去年疫情爆發以來，筆電市場一直處於供不應求，而從業務端反饋來看，到今年下半年為止，出貨狀況還是很強，但明年能見度不是很高，主要是因對於疫苗施打情況，以及整個產業鏈缺貨何時能補上所致。

華碩內部設定，今年全年PC涵蓋電競、消費性筆電等要比產業平均成長值再高一成，而新領域商用及教育方面則要100%年成長。

華碩 營收

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