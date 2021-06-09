台灣大開賣新iPad Pro 搭5G指定專案0元購機

果粉引頸期盼的蘋果新款iPad Pro，台灣大哥大（3045）今（9）日起全通路正式開賣，搭配5G專案，月付1,599元、綁約48個月，11吋iPad Pro 128GB WiFi版直接0元帶回家，再享5G上網吃到飽。

新一代iPad Pro有WiFi版與5G版，首度採用與Mac相同的M1晶片，具備優異運算能力，效能媲美筆電。機身有11吋與12.9吋螢幕，其中12.9吋螢幕使用Mini LED面板，畫面顯示更為出色。外觀則有銀色或太空灰，並提供128GB、256GB、512GB、1TB、2TB等多款容量。適用於11吋和12.9吋iPad Pro的巧控鍵盤，售價分別為9,490和10,990元，除了黑色外，今年也新增白色版本。

此外，台灣大表示，針對11吋iPad Pro 128GB WiFi版購買，VIP用戶續約最高再折5,000元，另外加碼送本土最大OTT平台myVideo，及MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲等，用戶不僅能重溫神劇《火神的眼淚》，還有萬部強檔影劇看到飽，也能盡情暢玩3A遊戲大作。疫情期間少出門，台灣大鼓勵用戶多用網路門市、myfone購物及momo購物網等平台訂購。

台灣大6月中旬將上市蘋果話題新品、被譽為「防丟神器」的AirTag，以單枚與 4 枚包裝販售，售價分別為990 和3,390元。AirTag是具備近距離感應尋找功能的藍牙追蹤器，搭配蘋果iOS系統的「尋找」app，能透過藍牙技術持續追蹤並找尋重要物品。