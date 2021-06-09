疫情嚴峻 建碁助瀚荃加速數位轉型、AI防疫

疫情持續嚴峻，社區感染爆發不斷，衝擊台灣企業和各產業鏈。 許多企業持續落實響應居家辦公（WFH）防疫政策，面對產線人力無法說停就停或採遠距辦公的製造業是一大危機與衝擊。電子零件連接器製造大廠瀚荃（8103）為提升辦公環境人員安全性，位於淡水的廠辦園區全面導入宏碁（2353）集團旗下建碁（3046）的AI人臉辨識門禁解決方案，整合瀚荃既有的企業考勤系統，並升級為非接觸式的人臉識別門禁考勤系統，這次的解決方案係以門禁設備並搭載溫度輔助偵測分別裝置於人員進出的出入口。有鑑於AI發展趨勢及日後對園區內的健康安全防護需求，目前建碁亦正協助瀚荃積極佈署大陸廠區的方案導入計畫。

建碁已於2020年協助緯創軟體（4953）辦公總部導入單人、多人人臉辨識門禁系統的經驗，對於此次瀚荃集團的人臉辨識門禁系統導入，建碁從溫度攝影鏡頭、顯示介面、到前後台系統一條龍進行設計、整合與導入。

值得一提的是由於政府、企業客戶都非常重視使用者資料安全，建碁方案之相關人臉、出勤識別數據與資料可儲存於公司或機關內部，有別於市場上的消費型或簡易型人臉辨識產品，去除將數據儲存於雲端以致造成員工及客戶個資外洩的疑慮。

建碁協理林銘祥表示，疫情關係，電子零件缺料狀況緊張，我們需更重視電子零件供應鏈的生產效率，為防止疫情在企業內擴散，瀚荃公司決定導入建碁的AI人臉辨識門禁，可以即時掌握內部員工、產線人員的溫度狀態，若有溫度異常將無法進入辦公廠區。對於這次的導入專案，建碁團隊將會提供一切完整的技術支援。

AI人臉辨識除了企業門禁、員工打卡、出勤時間紀錄、溫度紀錄、教育訓練報到之外，學校校園也可以廣泛運用於宿舍門禁掌控、學生到課管理、訪客陌生人登記、人員軌跡紀錄；人臉辨識技術同時可以作為零售業門市客流屬性的統計分析、VIP會員識別、消費行為紀錄的應用方案。

日前建碁也協助台灣知名泰式連鎖餐飲集團去年完成餐飲總部與食品工廠的導入計畫，因應疫情保護員工避免暴露於感染風險也減少門市人員負擔，由於台灣疫情持續惡化，該集團也正加速規劃導入顧客溫度量測方案至全台超過百家的餐飲分店，提供未來開放消費者入店用餐的安全環境。