華碩公布三大免費防疫雲端方案 力挺產官學

華碩（2357）抗疫不遺餘力，繼日前推出「WebStorage for Business」免費三個月無限儲存空間，協助中小企業居家辦公，今（9）日再響應國研院國網中心「科技抗疫2.0」活動，公佈三大免費防疫方案，包括「新創科技抗疫」、「企業居家辦公急救包」與「政府及行政法人防疫」，將提供雲端空間、AI資源、高速運算及價值最高NT$50萬的TWCC運算資源，全民齊心抗疫，共度難關。

三大免費防疫方案由華碩集團旗下台智雲針對不同對象、運用情境量身打造，即日起至7月31日開放申請，審核通過將提供3個月免費雲端運算資源，協助容器運算、HPC高速運算、虛擬運算及巨量儲存空間等服務，歡迎產官學研參加提案，一同為防疫貢獻心力。

這三大分別為：

一、新創科技抗疫：凡科技抗疫相關議題，包含但不限醫療、民生、企業經濟、教育等各式需要運算資源之應用，經申請核可，即提供TWCC 5,000小時GPU容器運算資源(價值NT$ 400,000)。

二、企業居家辦公急救包：為協助企業於疫情期間遠距會議、內部系統上雲及研發等營運工作不中斷，只要申請核可，就能免費獲得NT$ 50,000等值的TWCC雲端資源使用。

三、政府及行政法人防疫：因應各縣市政府提供之線上服務，受疫情影響面臨龐大流量挑戰，以及教育網、大專院校線上教學系統，需緊急資料備份與備援，申請核可後，即免費提供NT$500,000等值的TWCC雲端資源。

TWCC臺灣AI雲可快速部署GPU處理器的人工智慧應用，提升工作效率，針對跨節點、多顆GPU分散式高速平行運算環境，效能更可提高至30%以上，同時在短時間內還能建立安全穩固、彈性應用的虛擬運算服務(VCS)個體；再加上高效率的多樣儲存選擇，適合各式運算情境，多層備份機制，儲存資料更安心有保障。

申請方式：https://tws.twcc.ai/tws_service/event/twcc_can_help.php