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集邦：估Q3 Graphics DRAM 供給仍吃緊 價格續漲8~13%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球市場研究機構TrendForce調查，近期graphics DRAM（顯卡用DRAM）在合約與現貨市場走勢差距甚大，合約市場貨況仍相當短缺，不僅報價持續看漲，部分中小型客戶的訂單滿足率也僅約三成，預期此供需緊張的態勢將延續至第三季，並再度拉漲graphics DRAM合約價8~13%。

至於現貨領域，TrendForce指出，自今年初至五月中，受到虛擬貨幣一路上漲所致，不論新舊顯卡需求皆大幅上升，在價格最高點時，甚至會有現貨價比合約價高出200%的情況。因此，若虛擬貨幣尚未回到之前的盛況，在礦工對於顯卡需求較低的情況下，預期將會縮小第三季graphics DRAM現貨與合約價之間的價差。

TrendForce進一步表示，從合約市場來看，其續漲有四大原因，首先是PC市場需求不墜，尤以電競相關的產品最為明顯；其次為輝達（NVIDIA）持續採用GPU搭graphics DRAM組合銷售的策略，故能夠取得較大量的原廠貨源，進而對其他客戶產生排擠。第三，XBOX Series X 以及 PS5遊戲機皆搭載GDDR6 16Gb，而非顯卡主要用的8Gb，意即原廠投片量定案後，兩者無法互相轉換。第四，由於server DRAM訂單陸續回溫，原廠仍將優先滿足該主流市場，在供給端產能互相排擠下，graphics DRAM合約價仍看漲，尤其中小型OEM、ODM恐仍面臨雙位數的漲幅。

DRAM 虛擬貨幣

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