Graphics DRAM Q3合約市場供給吃緊 預估續漲8~13%

全球市場研究機構TrendForce調查，近期graphics DRAM在合約與現貨市場走勢差距甚大，合約市場貨況仍相當短缺，不僅報價持續看漲，部分中小型客戶的訂單滿足率也僅約三成，預期此供需緊張的態勢將延續至第3季，並再度拉漲graphics DRAM合約價8~13%。

至於現貨領域，自今年初至5月中，受到虛擬貨幣一路上漲所致，不論新舊顯卡需求皆大幅上升，在價格最高點時，甚至會有現貨價比合約價高出200%的情況。因此，若虛擬貨幣尚未回到之前的盛況，在礦工對於顯卡需求較低的情況下，預期將會縮小第3季graphics DRAM現貨與合約價之間的價差。

從合約市場來看，其續漲有四大原因，首先是PC市場需求不墜，尤以電競相關的產品最為明顯；其次為輝達持續採用GPU搭graphics DRAM組合銷售的策略，故能夠取得較大量的原廠貨源，進而對其他客戶產生排擠。第三，XBOX Series X 以及 PS5遊戲機皆搭載GDDR6 16Gb，而非顯卡主要用的8Gb，意即原廠投片量定案後，兩者無法互相轉換。第四，由於server DRAM訂單陸續回溫，原廠仍將優先滿足該主流市場，在供給端產能互相排擠下，graphics DRAM合約價仍看漲，尤其中小型OEM、ODM恐仍面臨雙位數的漲幅。

從現貨市場來看，GDDR6自上月以來雖有所下滑，但相比合約價，溢價仍達近一倍；GDDR5則已與合約價相差無幾。整體走跌原因除了先前現貨、合約價差過高以外，最主要的原因是虛擬貨幣需求走弱所致。

受到近期虛擬貨幣價格回跌影響，挖礦誘因大減，致使舊顯卡如採用GDDR5的NVIDIA GTX 1660，在無其他終端需求可以彌補該需求缺口的情況下，使得GDDR5的價格大跌；然新顯卡方面，由於仍有電競玩家的基本需求支撐，加上其所需的graphics DRAM同遊戲機皆為GDDR6。因此，在現貨市場中，由於GDDR6需求有撐，跌幅也較GDDR5來的低。