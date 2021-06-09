汎銓材料分析接單動能強 防疫兼顧確保客戶研發時程

半導體檢測廠商汎銓（6830）今日提到，在材料分析的接單動能持續高漲，奠定公司穩健向上的成長基礎上，同時謹慎面對台灣疫情升溫的不確性風險，嚴守防疫並確保客戶研發時程不受影響。

汎銓提到，嚴守公司各項防疫措施、遵守「分流分艙」原則、清潔消毒刻不容緩等，與主要客戶研發工程師透過視訊電話持續保持溝通，確保研發時程不受影響。此外為了協助研發工程師獲得最原始/正確試片樣貌的資訊，已開發獨有的無損傷工法，將持續透過從點、線到面的全方位材料分析，為客戶們提供最佳的解決方案，加速研發時程，並有望增添公司未來接單業務的市場範疇。

汎銓材料分析(MA)、故障分析(FA)兩大業務保持良好的接單動能，尤其在材料分析(MA)業務上，因半導體大廠加速朝向5奈米、3奈米、2奈米等先進製程研發及第三代半導體材料等研發技術進程催動，更推進主要客戶對於汎銓MA的需求大幅攀升，挹注今年5月營收達1.19億元，年成長28.5%，累計2021年前五月營收5.39億元，較去年同期增加34.6%。