新日興董座呂勝男：本業發展自動化 並多角化經營

新日興（3376）董事長呂勝男於今年致股東營業報告書中表示，在本業上積極發展自動化製程，並將其研發的設備及精密加工技術，運用於多角化經營布局。

新日興去年筆記型電腦樞軸出貨約7,444萬個，較前一年增加約12.89%，仍占居全球領先之地位。另外在LCD樞軸的出貨量較前一年增加約12.62%，達到1,687萬個。109年度之主要營收比重中，NB軸承約26%、LCD軸承約21%、MIM(粉末金屬射出)產品約占15%。

展望未來，由於新冠疫情的衝擊，全球各產業之經濟發展產生了微妙的變化，勞動力之需求也更趨緊張，本公司經營團隊有鑑於此，在未來除了穩健的發展本業外，更積極的往多角化經營佈局，在本業上積極發展自動化製程，降低人力之需求，結合各項零件精密加工之技術，降低成本，提昇獲利能力。並將其研發之設備及精密之加工技術，運用於多角化之經營佈局上。

呂勝男指出，善用我們的長才，找出影響成本最大的因子，積極於各項生產或檢驗設備的開發製造，或以策略聯盟的方式降低採購成本，以促使利潤最大化，及拓展新的產業。

新日興近期傳出有兩名員工確診，不過工廠運作正常。該公司今日股價持穩在平盤。