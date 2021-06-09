快訊

大學指考作業時程公布！ 考生沒暑假了 8月31日放榜

新日興董座呂勝男：本業發展自動化 並多角化經營

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

新日興（3376）董事長呂勝男於今年致股東營業報告書中表示，在本業上積極發展自動化製程，並將其研發的設備及精密加工技術，運用於多角化經營布局。

新日興去年筆記型電腦樞軸出貨約7,444萬個，較前一年增加約12.89%，仍占居全球領先之地位。另外在LCD樞軸的出貨量較前一年增加約12.62%，達到1,687萬個。109年度之主要營收比重中，NB軸承約26%、LCD軸承約21%、MIM(粉末金屬射出)產品約占15%。

展望未來，由於新冠疫情的衝擊，全球各產業之經濟發展產生了微妙的變化，勞動力之需求也更趨緊張，本公司經營團隊有鑑於此，在未來除了穩健的發展本業外，更積極的往多角化經營佈局，在本業上積極發展自動化製程，降低人力之需求，結合各項零件精密加工之技術，降低成本，提昇獲利能力。並將其研發之設備及精密之加工技術，運用於多角化之經營佈局上。

呂勝男指出，善用我們的長才，找出影響成本最大的因子，積極於各項生產或檢驗設備的開發製造，或以策略聯盟的方式降低採購成本，以促使利潤最大化，及拓展新的產業。

新日興近期傳出有兩名員工確診，不過工廠運作正常。該公司今日股價持穩在平盤。

新日興 LCD

延伸閱讀

新日興新北樹林廠2員工確診 公司運作正常

新日興2名員工確診 產線營運均正常

融程電攻頂 全年樂觀

美成長股 動能強勁

相關新聞

趁疫情練功 環球晶半年轉骨計畫啟動

環球晶（6488）在新冠肺炎疫情環境中，陸續有三大動作，包括收購德國同業世創（Siltronic）的股權、大舉募資，以及...

京元電移工二篩 京鼎停工延至三天

京元電、超豐、智邦、京鼎等四家苗栗電子廠染疫風暴延燒，至昨（8）日為止，四家電子廠合計共有249人確診，涵蓋移工與本國籍...

環球晶報喜 220億大單到手

台灣最大、全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（8）日宣布，與美國晶圓代工龍頭格芯（GlobalFoundries）簽訂8億...

漢唐染疫 耽誤台積蓋廠

竹苗科技大廠染疫風暴持續擴大，晶圓代工廠力積電昨（8）日公告竹南廠區一名員工確診，並匡列與其近距離接觸的五名員工；台積電...

林智堅接受路透專訪：竹科度過危機 言之過早

路透報導，新竹市長林智堅接受訪問時表示，現在說位於新竹科學園區的主要晶片大廠是否已安然度過台灣新一波新冠肺炎感染潮，還言...

蘋果衝刺AR 玉晶光、今國光提前卡位

蘋果衝刺虛擬實境（VR）／擴增實境（AR），台灣光學廠扮演要角，尤以玉晶光、今國光腳步最快，玉晶光更罕見在台灣擴產，與蘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。