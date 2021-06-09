高通宣布推出七項產品 搶攻物聯網市場

全球手機晶片龍頭高通（Qualcomm）今（9）日宣布推出一系列強大的尖端物聯網解決方案，專為推動全球各產業數位轉型所打造。

高通指出，使萬物互連的願景，正逢前所未有的契機，高通技術公司致力於打造物聯網生態系，至今已有逾13,000個物聯網客戶，協助加速數位轉型與連網產品開發。

高通技術公司拓展對物聯網生態系的支持，今天宣布推出七項全新解決方案，以協助讓新一代物聯網裝置進一步擴散與普及，包括高通QCS8250、高通QCS6490／QCM6490、高通QCS4290／QCM4290，以及高通QCS2290／QCM2290等七項產品。

高通指出，這些解決方案涵蓋從入門級至頂級產品，可促進解決方案於各種工業與商業應用的發展。

高通技術公司推出的最新物聯網解決方案專門用於滿足日益成長的物聯網生態系針對特定區隔市場的需求，包括運輸與物流、倉儲、視訊協作、智慧型相機、零售、醫療保健等產業。

高通技術公司資深副總裁暨連網智慧系統部門總經理Jeff Lorbeck表示，我們擁有獨特的優勢，能以系統層級的方法帶領物聯網生態系發展，加上最近推出的高通315 5G物聯網數據機，這些全新的物聯網解決方案進一步彰顯我們對推動全球數位轉型的承諾，提供各種解決方案產品組合以協助工業與企業物聯網應用轉型，達成尖端的效能表現與順暢無縫的連網能力。