普生5月營收年增44.43％ 續創歷年同期新高

普生（4117）公告5月合併營收達5,202萬元，改寫歷年同期新高水準，較去年同期成長44.43％，累計前五月合併營收為2.52億元，亦繳出歷年同期新高，較去年同期成長173.65％。

普生表示，營收續創歷年同期新高，主要是持續受惠印度地區PCR核酸檢測試劑的大型政府標案訂單持續出貨貢獻，雖目前印度地區肺炎確診人數相較高峰期有緩解的情況，在疫苗接種率尚未普及，為加大疫情管控，仍持續湧現PCR核酸檢測試劑需求。

近期台灣肺炎疫情擴散，全台已延長第三級警戒，普生表示，已積極拉升竹科廠試劑產能、提高生產稼動率，以即時滿足台灣地區PCR核酸檢測試劑、VTM病毒採集組與核酸萃取劑檢測產品供應需求，並同步帶動5月台灣地區銷售較去年同期成長。

普生旗下PCR核酸檢測試劑、ELISA血清抗體試劑皆已取得多國認證，及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，普生表示，目前全球為防堵肺炎疫情持續擴散，仍持續創造PCR核酸檢測試劑產品良好需求，加上各國皆積極加速疫苗接種進度，有助於進一步帶動ELISA血清抗體試劑接單表現，挹注新一波銷售動能。

另一方面，普生也積極強化各國經銷商合作，以及爭取印度、巴基斯坦、印尼等地區大型政府標案，以壯大全球經銷布局。