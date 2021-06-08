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碩天5月營收6.68億元 年增10.7%

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

UPS自有品牌大廠碩天科技（3617）今（8）日公告5月合併營收6.68億元，年增10.7%，月減12.7%。

碩天科技推出 PowerPanel 雲端版為整合性解決方案，不僅降低居家工作帶來的衝擊，更能輕鬆有效地達成不斷電系統遠端監控及管理。

PowerPanel雲端版整合性線上平台，可即時遠端監控及管理多個不同地點的不斷電系統。使用者只要登入安全的網頁介面或行動 app，所有系統的資訊隨手可得，包括整體的運作狀態，以至詳細的紀錄和趨勢分析等。僅需簡單幾個步驟，即可進行管理及設定自動通知。

碩天科技表示，新冠肺炎疫情的爆發，迫使企業必須迅速導入居家工作模式以應變。雖然轉換過程辛苦，許多企業也因此發覺居家工作的可行性及好處。對於某些領域或特定職務，此項政策或許會繼續執行下去。

對於以辦公室作業為主的族群來說，居家工作也可能充滿挑戰。以 IT 人員或機房管理者為例，必須確保不斷電系統皆正常運作，所有公司業務才能順利執行，而這也凸顯有效遠端管理的重要性。

雲端 疫情 肺炎

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