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華宏5月營收8.76億元 月微減0.8%、年增6.5%

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

華宏新技（8240）今（8）日公告今年5月自結合併營收8.76億元，月微減0.8%，年增6.5%。累計今年前五個月合併營收44.6億元，年增15.6%，為近七年同期新高。

華宏5月合併營收與上月相若，雖受到中國五一長假導致工作天數減少，但筆電、電視和車載面板需求仍舊不弱，光學膜片中偏光片、擴散膜、貼合膜等銷售穩定，塗佈代工與製程用保護膜維持成長，其中以電子標籤用關鍵材料銷售成長三成，表現最佳。整體而言光電材料訂單能見度高，預期第2季仍可維持成長。

機能材料方面，BMC材料及成型品應用於車市及電器產品，其訂單持穩；DAP／UP材料銷售因網通產品需求漸增而拉升。近期印度與東南亞地區受疫情封城影響，海外業務拓展遲滯，較為美中不足之處。

散熱材料經多家NB品牌廠採用，配合市場需求穩定出貨；因應未來3C市場高效能運算處理器與5G高散熱需求，散熱材料將配合客戶的產品開發進度搶占市場商機。

營收 東南亞

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