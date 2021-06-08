友通公開收購提高羅昇持股 深化智慧製造布局

工業電腦友通資訊（2397）於今（8）日召開董事會，為進一步結合友通與羅昇資源，加速在智慧製造的整合，並增加友通的投資收益，將以每股現金新台幣32元，公開收購股票上市公司羅昇企業股份有限公司（8374）（以下稱羅昇）16%股權。

本次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於110年6月9日，公開收購開始日預計不晚於110年6月10日。預定對羅昇之最高收購數量為1797萬股（約羅昇已發行普通股股份總數之16%），最低收購數量為561萬股（約羅昇已發行普通股股份總數之5%）。收購截止日期為110年7月29日，若收購股權比例達最低收購股數，本次公開收購即為成就。

佳世達科技暨友通資訊董事長陳其宏表示，工業4.0在疫情的推波助瀾下加速發展，製造業客戶持續透過工廠自動化來進行數位轉型。友通與羅昇的攜手合作，提升營運技術（OT）軟硬體整合與擴大下游通路，結合集團艦隊成員在資訊技術（IT）與通訊技術（CT）上的優勢，提供製造業數位轉型一站式服務。

智慧工廠是友通三大主力之一，同時也是羅昇深耕多年的市場。透過與羅昇的合作，延伸友通原有的硬體優勢，並提升整體在智慧製造領域的範疇能力。疫情加速製造業的數位轉型，兩家公司在此波殷切的轉型需求下，將持續協力邁進，共創市場新商機。

羅昇深耕機電控制多年，代理歐日台逾30家知名自動化驅動控制系統、監控系統、傳動系統與流體元件系統等產品品牌，是友通持股35.2%的合併子公司。此次公開收購之目的，除增加友通的投資收益外，亦將加速整體於智慧製造應用的整合，提供更完整的軟硬體服務，滿足製造業客戶一站購足全方位解決方案的需求。

防疫期間，建議股東先洽詢往來證券商或保管銀行之受理時間及申請參與應賣流程，並建議股東多加利用電話或電子（網路）之申請方式參與公開收購應賣，相關資訊可參閱公開收購說明書第6頁或自受委任機構凱基證券股份有限公司（網址： http://www.kgieworld.com.tw）之「友通資訊股份有限公司公開收購羅昇企業股份有限公司」專區。若股東採行臨櫃辦理方式，請做好防疫措施並注意自身健康安全。