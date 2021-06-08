宏觀漲價 TV與機上盒晶片漲幅在一成以上

射頻IC廠宏觀（6568）於今（8）日公布5月業績，比4月小幅增長，合併營收為9,967.8萬元，月增3.5%，年增1.08倍，累計前五月合併營收為4.56億元，年增41.6%。

宏觀在電視接收晶片方面，去年全球市占率約三成，但隨著打進更多品牌客戶的供應鏈，明後年有機會成為全球第一大的業者，其機上盒接收晶片業務在今年的市占率也可望成長。

另外，宏觀新事業包括物聯網與高速光纖通訊晶片的業績，去年占公司整體業績占比約8%至9%，今年預期可到20%。

針對漲價議題，宏觀分階段反映成本，第1季先讓客戶有所準備，從第2季開始漲價，對公司財務數字的影響變化，預期要到第3季才會比較明顯。

宏觀電視、機上盒產品的報價調整幅度平均10%以上，到今年底時的價格估計大約會比首季平均漲10%至20%。另外，其衛星產品報價則只有微幅調整。至於新事業的毛利好，所以目前重點擺在增加市占率。