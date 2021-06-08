協力廠員工確診 台積電重申要求承攬商加強工地防疫

台積電（2330）協力廠商近期頻傳確診訊息，台積電今日重申要求承攬商加強工地防疫措施，相關措施在5月底已發布。

台積電5月底已強調，工地乃交付承攬範圍，故相關防疫措施為承攬商具體制定、執行；然台積公司根據公司防疫做法給予相關建議，其亦滾動修正相關辦法。

因應疫情升溫，台積公司亦依防疫規定要求工區承攬商加強工地防疫措施，以保護施工人員健康，主要相關措施包括：加強工地人員分組分流管控措施、人員入廠需更新健康聲明書、增加警衛監控防疫哨體溫量測、避免訪客進入工地、並設立關懷小組。

同時各主要承商每天自主回報異常資訊予安委會，職護進行異常人員追蹤。盡量採取遠端連線方式進行會議並減少廠商開會次數，若有現場會議，座位採梅花座、保持社交距離、會議及用餐盡量採分組分流方式進行，並有現場督導確認徹底執行。增加環境清潔消毒頻率及多點設置自動酒精消毒機。

台積電也重申5月底已要求承攬商加強工地防疫措施，若有高風險或確診者足跡，我們定會自主停工加強環境消毒且確認無虞後方始復工，並第一時間清查接觸史，要求近距離接觸者離場隔離，隔離期滿後亦將於確認人員檢測報告呈陰性始可入場工作。