英濟小金雞攻AR 成功打造極輕量AR成像模組

塑膠射出廠英濟（3294）今（8）日表示，旗下光電事業子公司英錡科技已成功開發出極輕量化AR成像模組，目前正以LCoS（液晶覆矽）與LBS（雷射光學掃描）兩款顯示技術之概念樣品參展全球科技盛事COMPUTEX與InnoVEX，並與日本一線大廠合作進行終端產品的共同開發，攜手搶攻AR市場商機。

此外，為了完善AR技術，英錡科技已與意法半導體、光電半導體大廠歐司朗、導波技術大廠Dispelix等一線科技龍頭，共同建立擴增實境雷射掃描（LaSAR）聯盟，共同在技術、設計與生產等層面攜手前進。

英錡科技光電技術研發長增田麻言表示，目前市面上的AR穿戴式產品重量動輒超過300公克，一直以來都有因重量難以久戴的困境，連帶也使整體AR應用推廣進展緩慢，因此目前將產品做到極致輕量、微型化是產業的共同趨勢。

增田麻言指出，此次針對商業用途的LCoS概念樣品已經透過產品設計，大幅將成像模組重量減輕到100公克以下並使整體產品重量進一步減輕，有利於終端客戶推廣更多應用領域；而LBS的樣品則在持續優化，因採用更微型化的雷射成像模組，將可再進一步降低整體產品重量，有利於推廣至一般消費者並打開更多應用可能。

據悉，英錡科技的極輕量化AR成像模組未來將用於頭戴式AR裝置，該公司目前已成功打造高度複雜且精密的模組整合為1.2立方釐米、3克重的光機引擎，為業界罕見，且世界最小的超微型規格。

英濟今年首季每股純益0.16元，近6年來，首度在第1季淡季獲利。展望未來，英濟指出，目前英濟積極透過材料應用專業協助客戶尋找與測試各種原物料以控管成本，除代工外更以顧問角色協助客戶，目前包括台灣、中國、馬來西亞與墨西哥各地廠區亦在防疫前提下全力運轉，稼動維持高檔。