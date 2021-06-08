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顯示卡廠麗臺5月營收11.57億元 再創新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

顯示卡廠麗臺（2465）今（8）日公布2021年5月營收11.57億元，月增12.86%，年增243.28%，再創新高，今年前五個月營收38.22億元，年增147.85%。

受惠顯示卡價量齊揚，加上超級電腦專案出貨，導致麗臺2021年4月營收暴衝到10.26億元，刷新歷史紀錄，主要是中國大陸市場輝達DGX系列超級電腦專案出貨所致。據悉DGX超級電腦平均單價超過80萬美元，當地企業需求釋出下，麗臺以經銷商的身份拿下此專案。在專案與顯卡漲價效應下，使得5月營收持續成長，再創新高。

麗臺自結2021年4月稅後純益5,400萬元，年增183.40%，自結4月每股稅後純益1元，年增177.78%，單月獲利轉贏過去16年。麗臺2021年前四個月稅後純益1.21億元，每股純益達2.25元，賺贏過去19年來各年度之每股純益表現。

另外，麗臺的血氧機在新冠疫情下需求大增，客戶持續追單中，成為近期業績成長動能之一。麗臺表示，血氧機是該公司發展智慧醫療產業的一環，先前以海外市場為主，且因銷售渠道涵蓋消費通路與醫療院所，因此銷售量較大，近期因國內疫情升溫，需求大增，每個月都有上萬台的銷量，不過，整體智慧醫療產品線業績占比約10%，相對仍低。

麗臺2021首季合併營收16.39億元，年增逾倍，較上季成長7.1%，刷新歷史紀錄，營業利益0.92億元，季增1.8倍，較去年同期轉虧為盈，稅後純益為0.67億元，季增1.1倍，較同期轉虧為盈，每股純益達1.25元，同步改寫紀錄。

營收 超級電腦 顯示卡

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